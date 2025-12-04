Робота в Німеччині — на які зарплати можуть розраховувати українці

Люди на вокзалі у Франкфурті, Німеччина. Фото: Pixabay

Через повномасштабне вторгнення Росії багато українців були змушені шукати безпеки та прихистку в Європі. Німеччина стала однією з головних країн, куди вирушили десятки, сотні тисяч наших співвітчизників — як тимчасово, так і на довший термін. Для багатьох адаптація у новому середовищі означає не лише вивчення мови й інтеграцію у суспільство, але й пошук роботи.

Про те, скільки реально можуть заробляти українці в Німеччині, розповіло видання Intertax24.

Реклама

Читайте також:

Середня зарплата в Німеччині у 2025 році

У 2025 році пересічний працівник у Німеччині отримує приблизно 4 200–4 300 євро (близько 210 000 грн) брутто на місяць, що після всіх відрахувань перетворюється на орієнтовно 2 800 євро (≈137 000 грн) нетто. Цей показник є загальним усередненням для країни та не відображає суттєвих регіональних відмінностей.

В східних регіонах Німеччини зарплата нижча, ніж в економічно сильніших західних землях, як от:

Баварія;

Баден-Вюртемберг;

Гессен;

місто-земля Гамбург.

На реальну суму "на руки" впливають податковий клас та обов’язкові внески на страховки — тому, наприклад, подружжя зі сприятливішим податковим класом отримує більше нетто з тієї самої брутто-суми, ніж самотній працівник. Водночас мешканці великих міст часто заробляють більше, але й стикаються з дорожчим життям.

Скільки заробляють українці у Німеччині

Українці, які працюють у Німеччині, нерідко порівнюють власні доходи зі середнім рівнем заробітків по країні. За доступними оцінками, типовий українець отримує близько 2 000–2 500 євро (≈98 000-122 000 грн) нетто на місяць.

Цей рівень доходу трохи нижчий за середньонімецький, що переважно пов’язано з тим, що наші співгромадяни частіше працюють у галузях із помірними ставками — будівництві, виробництві, сервісі — або ж на стартових, менш оплачуваних позиціях.

Водночас різниця в доходах серед українців в Німеччині теж помітна. Кваліфіковані фахівці — IT-спеціалісти, інженери, медики — можуть заробляти значно більше зазначених сум, іноді виходячи на рівень місцевих фахівців.

Натомість люди без знання мови чи відповідної освіти зазвичай починають із фізичної праці з зарплатою 1 500–2 000 євро нетто (73 000-98 000 грн).

Крім основної зарплати, у Німеччині широко поширені різноманітні доплати й премії, які можуть суттєво збільшити загальний дохід. До таких належать:

відпускні та різдвяні виплати (Weihnachtsgeld);

щорічні бонуси за результати роботи;

службове авто або інші пільги;

надбавки за понаднормову роботу, нічні зміни тощо.

Тому, оцінюючи вакансію, важливо враховувати весь пакет винагород, а не лише базову ставку.

Раніше ми розповідали, що українці, які приїхали до Німеччини після 1 квітня 2025 року, вже невдовзі можуть втратити право на соціальну підтримку для безробітних — так званий Bürgergeld ("гроші для громадян").

Також дізнавайтеся, скільки отримують солдати Бундесверу у 2025 році.