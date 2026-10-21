Людина тримає гаманець з гривневими купюрами. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2026 року оплата праці державних службовців базуватиметься на правилах, ключовою особливістю яких є застосування класифікації посад, що випливатиме на розміри окладів. Зокрема, наступного місяця передбачається проведення індексації виплат, виплата лімітованих премій, а також ненарахування деяких надбавок.

Про те, які будуть застосовані розрахунки, розповідають Новини.LIVE.

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Що тепер входить у зарплату держслужбовців

У листопаді оплата праці регулюватиметься урядовою постановою "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо оплати праці державних службовців на основі класифікації посад".

З огляду на це, заробітна плата в органах, що здійснили класифікацію посад, складатиметься з кількох частин:

Стала частина оплати (обов'язкові виплати) складається з:

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Посадового окладу: залежить від грейду (рівня) посади, юрисдикції держоргану.

Надбавки за ранг: встановлюють відповідно до отриманого рангу.

Надбавки за вислугу років: у розмірі 2% від окладу за кожен рік стажу, до 30% окладу.

Грошової допомоги до відпустки: у разі призначення розраховують як суму окладу, надбавки за вислугу років та надбавки за ранг.

Варіативна частина оплати (виплати за певних умов) складається з:

Премій: місячних, квартальних, щорічних.

Компенсацій: за додаткові навантаження.

Матеріальної допомоги: на соціально-побутові питання (у сумі середньомісячної зарплати за наявності коштів у фонді).

Розміри посадових окладів залежать від результатів класифікації держоргану. Кожну посаду віднесено до певної сім'ї (це може бути "Адмінкерівництво", "Правове забезпечення") та рівня (грейд).

Схеми окладів затверджує уряд, а оклади заступників керівників, як правило, на 5% нижчі за оклади керівництва.

Мінімальна сума окладу становитиме 8 320 грн, а максимальна — 15 окладів (близько 125 000 грн).

Також восени в Україні запровадили надбавки для посадовців органів держвлади та місцевого самоврядування за впровадження європейських ініціатив.

Скасування надбавок та обмежені премії

У листопаді посадовці, які працюють в органах, які перейшли на класифікацію, не отримають надбавки:

за "інтенсивність праці";

"виконання особливо важливої роботи".

Такі виплати були інтегровані у підвищені посадові оклади.

Також будуть застосовані норми щодо обмеження у нарахуванні премій. Загальний розмір премій не може перевищувати у структурі зарплати певний відсоток. Йдеться про такий підхід:

70% — має припадати на оклад з додатковими виплатами;

30% — має становити премія.

Індексація зарплати у листопаді

Наступного місяця для низки базових місяців зміняться коефіцієнт та розміри індексації. Зокрема, для базового місяця січня коефіцієнт індексації зарплати у червні-жовтні дорівнював 4,2%, в листопаді підвищиться і становитиме 7,6%.

Водночас, якщо базовим місяцем було обрано лютий, то в червні-жовтні коефіцієнт індексації дорівнював 3,1%, а наступного місяця показник підвищиться до 6,5%.

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