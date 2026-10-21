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Головна Фінанси Індексація та премії: що отримають держслужбовці у листопаді

Індексація та премії: що отримають держслужбовці у листопаді

Ua ru
21 жовтня 2026 14:30
Заробітна плата держслужбовців: скільки почнуть отримувати у листопаді Новини.LIVE
Людина тримає гаманець з гривневими купюрами. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2026 року оплата праці державних службовців базуватиметься на правилах, ключовою особливістю яких є застосування класифікації посад, що випливатиме на розміри окладів. Зокрема, наступного місяця передбачається проведення індексації виплат, виплата лімітованих премій, а також ненарахування деяких надбавок.

Про те, які будуть застосовані розрахунки, розповідають Новини.LIVE.

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Що тепер входить у зарплату держслужбовців

У листопаді оплата праці регулюватиметься урядовою постановою "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо оплати праці державних службовців на основі класифікації посад".

З огляду на це, заробітна плата в органах, що здійснили класифікацію посад, складатиметься з кількох частин:

Стала частина оплати (обов'язкові виплати) складається з:

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  • Посадового окладу: залежить від грейду (рівня) посади, юрисдикції держоргану.
  • Надбавки за ранг: встановлюють відповідно до отриманого рангу.
  • Надбавки за вислугу років: у розмірі 2% від окладу за кожен рік стажу, до 30% окладу.
  • Грошової допомоги до відпустки: у разі призначення розраховують як суму окладу, надбавки за вислугу років та надбавки за ранг.

Варіативна частина оплати (виплати за певних умов) складається з:

  • Премій: місячних, квартальних, щорічних.
  • Компенсацій: за додаткові навантаження.
  • Матеріальної допомоги: на соціально-побутові питання (у сумі середньомісячної зарплати за наявності коштів у фонді).

Розміри посадових окладів залежать від результатів класифікації держоргану. Кожну посаду віднесено до певної сім'ї (це може бути "Адмінкерівництво", "Правове забезпечення") та рівня (грейд).

Схеми окладів затверджує уряд, а оклади заступників керівників, як правило, на 5% нижчі за оклади керівництва.

Мінімальна сума окладу становитиме 8 320 грн, а максимальна — 15 окладів (близько 125 000 грн). 

Також восени в Україні запровадили надбавки для посадовців органів держвлади та місцевого самоврядування за впровадження європейських ініціатив.

Скасування надбавок та обмежені премії 

У листопаді посадовці, які працюють в органах, які перейшли на класифікацію, не отримають надбавки:

  • за "інтенсивність праці";
  • "виконання особливо важливої роботи".

Такі виплати були інтегровані у підвищені посадові оклади.

Також будуть застосовані норми щодо обмеження у нарахуванні премій. Загальний розмір премій не може перевищувати у структурі зарплати певний відсоток. Йдеться про такий підхід:

  • 70% — має припадати на оклад з додатковими виплатами;
  • 30% — має становити премія.  

Індексація зарплати у листопаді

Наступного місяця для низки базових місяців зміняться коефіцієнт та розміри індексації. Зокрема, для базового місяця січня коефіцієнт індексації зарплати у червні-жовтні дорівнював 4,2%, в листопаді підвищиться і становитиме 7,6%.

Водночас, якщо базовим місяцем було обрано лютий, то в червні-жовтні коефіцієнт індексації дорівнював 3,1%, а наступного місяця показник підвищиться до 6,5%.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Верховній Раді ініціюють перегляд заробітної плати фахівців НЕК "Укренерго". Нині їм платять у рази менше, ніж у НАЕК "Енергоатом". Працівники залишаються на підприємстві лише через можливість бронювання, адже отримують близько 20 000 грн.   

Ще Новини.LIVE писали про те, у профспілці рекомендували переглянути фінансування освітньої сфери освіти та оплати праці вчителів у законопроєкті "Про Держбюджет на 2027 рік". Там розповіли, що за низкою напрямків буде недофінансування. Всі зауваження вже передали в профільний комітет.  

зарплати робота гроші індексація держслужбовці
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

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