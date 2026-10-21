Індексація та премії: що отримають держслужбовці у листопаді
У листопаді 2026 року оплата праці державних службовців базуватиметься на правилах, ключовою особливістю яких є застосування класифікації посад, що випливатиме на розміри окладів. Зокрема, наступного місяця передбачається проведення індексації виплат, виплата лімітованих премій, а також ненарахування деяких надбавок.
Про те, які будуть застосовані розрахунки, розповідають Новини.LIVE.
Що тепер входить у зарплату держслужбовців
У листопаді оплата праці регулюватиметься урядовою постановою "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо оплати праці державних службовців на основі класифікації посад".
З огляду на це, заробітна плата в органах, що здійснили класифікацію посад, складатиметься з кількох частин:
Стала частина оплати (обов'язкові виплати) складається з:
- Посадового окладу: залежить від грейду (рівня) посади, юрисдикції держоргану.
- Надбавки за ранг: встановлюють відповідно до отриманого рангу.
- Надбавки за вислугу років: у розмірі 2% від окладу за кожен рік стажу, до 30% окладу.
- Грошової допомоги до відпустки: у разі призначення розраховують як суму окладу, надбавки за вислугу років та надбавки за ранг.
Варіативна частина оплати (виплати за певних умов) складається з:
- Премій: місячних, квартальних, щорічних.
- Компенсацій: за додаткові навантаження.
- Матеріальної допомоги: на соціально-побутові питання (у сумі середньомісячної зарплати за наявності коштів у фонді).
Розміри посадових окладів залежать від результатів класифікації держоргану. Кожну посаду віднесено до певної сім'ї (це може бути "Адмінкерівництво", "Правове забезпечення") та рівня (грейд).
Схеми окладів затверджує уряд, а оклади заступників керівників, як правило, на 5% нижчі за оклади керівництва.
Мінімальна сума окладу становитиме 8 320 грн, а максимальна — 15 окладів (близько 125 000 грн).
Також восени в Україні запровадили надбавки для посадовців органів держвлади та місцевого самоврядування за впровадження європейських ініціатив.
Скасування надбавок та обмежені премії
У листопаді посадовці, які працюють в органах, які перейшли на класифікацію, не отримають надбавки:
- за "інтенсивність праці";
- "виконання особливо важливої роботи".
Такі виплати були інтегровані у підвищені посадові оклади.
Також будуть застосовані норми щодо обмеження у нарахуванні премій. Загальний розмір премій не може перевищувати у структурі зарплати певний відсоток. Йдеться про такий підхід:
- 70% — має припадати на оклад з додатковими виплатами;
- 30% — має становити премія.
Індексація зарплати у листопаді
Наступного місяця для низки базових місяців зміняться коефіцієнт та розміри індексації. Зокрема, для базового місяця січня коефіцієнт індексації зарплати у червні-жовтні дорівнював 4,2%, в листопаді підвищиться і становитиме 7,6%.
Водночас, якщо базовим місяцем було обрано лютий, то в червні-жовтні коефіцієнт індексації дорівнював 3,1%, а наступного місяця показник підвищиться до 6,5%.
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