Сотрудники предприятия. Фото: Freepik

В Украине в период военного положения и мобилизации наблюдается усиление дефицита кадров среди рабочих профессий. Необходимость привлечения квалифицированных специалистов подталкивает работодателей к повышению заработной платы, чтобы привлечь работников. В то же время в 2026 году на некоторые должности существенно вырос спрос со стороны соискателей.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на исследование сайта "OLX Работа".

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Какая работа привлекает больше всего украинцев

Кадровый портал проанализировал, к каким рабочим вакансиям в этом году кандидаты проявляют наибольший интерес. По данным аналитиков, на некоторые предложения о работе поступило в несколько раз больше откликов по сравнению с предыдущим годом.

В частности, в этот список вошли вакансии в сфере производства, логистики и строительства. Однако наибольший рост соответствующего показателя зафиксирован среди кандидатов на должность комплектовщика.

Число желающих работать на такой должности увеличилось в пять раз. По вакансиям для такого рода работы средняя заработная плата составляет 31 500 грн в 2026 году.

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На какие еще рабочие профессии растет спрос

Согласно исследованию, эксперты также зафиксировали существенный рост числа желающих работать механиком, сборщиком и подсобщиком.

Также продолжался рост спроса на работу машинистом экскаватора и оператором станков с числовым программным управлением (ЧПУ).

Речь идет о следующем проценте роста активности со стороны соискателей:

Механики — на 97% больше, с зарплатой 37 500 грн; Сборщики — на 66% больше, с зарплатой 30 000 грн; Помощники — на 36% больше, с зарплатой 30 000 грн; Машинисты экскаватора — на 32% больше, с зарплатой 50 000 грн; Операторы ЧПУ — на 27% больше, с зарплатой 35 000 грн.

Интерес к вакансиям облицовщика вырос на 35%. Также растет спрос на монтажников — на 31% больше, и строителей — на 22% больше.

В среднем за такую работу платят 30 000, 47 500 грн и 55 000 грн соответственно.

На какие еще должности наибольший спрос

Как отмечает портал, выросло число желающих работать и в других сферах. Был зафиксирован рост по сравнению с прошлым годом на следующие должности:

риэлторы — спрос увеличился на 65%;

грузчики — на 42% больше;

менеджеры по продажам — на 38% больше;

репетиторы — на 29% больше;

товароведы — на 28% больше.

Также вырос интерес к вакансиям в сфере медицины и фармацевтики. Число откликов на предложения о работе фармацевтом подскочило на 21%, а на стоматолога — на 19%.

Кроме того, аналитики заметили тенденцию: конкуренция выше на тех вакансиях, где работодатели предлагают гибкие условия и возможность удаленной работы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ноябре ожидается индексация зарплаты государственных служащих и начисление лимитированных премий. Также осенью в стране ввели отдельные надбавки для чиновников. Известно, кто сможет получить максимальную сумму в размере 15 окладов (около 125 000 грн).

Еще Новини.LIVE писали о том, что задержки с выплатой зарплаты должны быть официально обоснованы. Если работодатель не дал конкретного объяснения, то граждане могут решать такие вопросы в суде и претендовать на компенсацию. В частности, суды могут взыскать в пользу пострадавших сумму в размере среднего дохода за весь период задержки выплаты, но не более чем за полгода.