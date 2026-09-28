Зарплати в Україні: яка різниця між очікуваннями і пропозицією на ринку праці

Працівник на заводі. Фото: Freepik

На українському ринку праці кількість пропозицій роботи порівняно з другим кварталом минулого року залишилася приблизно на тому ж рівні. Найбільше вакансій (майже 63%) припадає на п’ять регіонів: Київський, Дніпропетровський, Львівський, Одеський та Харківський. Водночас спостерігається значна різниця в зарплатах між очікуваннями і пропозицією.

Про це свідчить дослідження кадрового порталу Robota.ua, розповідають Новини.LIVE.

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Ситуація на українському ринку праці

Згідно з дослідженням, на Київщину припадає близько третини всіх резюме. З-поміж шукачів роботи найбільше жінок — 56%, чоловіків — 44%.

У віковому розрізі найбільше шукачів — 32% — від 18 до 25 років. Водночас, як свідчать дані, кожен четвертий кандидат — віком від 45 років. На ці дві групи припадає понад половину кандидатів на платформі.

Вік претендентів. Джерело: Robota.ua

Щодо найбільшої кількості вакансій за різними сферами, то лідирує торгівля. На посаду продавця-консультанта припадає 30% вакансій.

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У державному секторі спостерігається значне квартальне зростання числа вакансій — на близько 23%. Зокрема, найбільше шукачів роботи — 57% — віком від 41 року. 60% кандидатів — жінки.

Ситуація в держсекторі. Джерело: Robota.ua

У яких галузях зарплата менша за очікувану

Найбільше різниться оплата праці між тим, на яку розраховують кандидати, та тим, яку готові платити роботодавці, за вакансією "Топ-менеджмент, директори". Очікують 70 000 грн, а пропонують 50 000 грн. А також:

Будівництво, архітектура — 40 000 проти 30 000 грн;

Культура, шоу-бізнес, розваги — 25 000 проти 17 500 грн;

Юристи, адвокати, нотаріуси — 30 000 проти 23 994 грн;

Сільське господарство, агробізнес, лісове господарство — 30 000 проти 24 000 грн;

Виробництво, інженери, технологи — 35 000 проти 30 000 грн;

Бухгалтерія, податки, фінанси підприємства — 30 000 проти 27 000 грн;

Закупівлі, постачання — 30 000 проти 26 450 грн;

Наука, освіта, переклад — 20 000 проти 13 000 грн.

Кому з фахівців готові платити більше, ніж очікують

Водночас низка спеціалістів просить заробітну плату значну нижчу, ніж готовий гарантувати роботодавець. Лідирує за розривом сфера "Охорона, безпека, силові структури". Громадяни ладні працювати за 20 000 грн, а пропозиції можуть сягати 70 000 грн. А також:

Державні установи, місцеве самоврядування — 30 000 проти 70 065 грн;

Нерухомість — 35 000 проти 55 000 грн;

Телекомунікації, зв'язок — 30 000 проти 42 500 грн;

Медіа, видавнича справа — 20 000 проти 32 000 грн;

IT — 35 000 проти 45 000 грн;

Туризм, подорожі — 30 000 проти 40 000 грн;

Автобізнес, сервісне обслуговування — 30 000 проти 40 000 грн;

Маркетинг, реклама, PR — 25 000 проти 33 500 грн;

Спорт, краса, оздоровлення — 20 000 проти 27 500 грн;

Торгівля — 20 000 проти 26 000 грн;

Консалтинг, аналітика, аудит — 40 000 проти 45 500 грн;

Дизайн, графіка, фото — 25 000 проти 30 000 грн;

Банки, інвестиції, лізинг — 30 000 проти 34 750 грн.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що, за даними кадрового порталу "OLX Робота", нині найвищу медіанну зарплату пропонують керівникам відділів продажів — 110 тис. грн (2 430 доларів). Також до списку з найвищою оплатою праці входять штукатури — 80 тис. грн (1 770 доларів) та фасадники — 70 тис. грн (1 550 доларів).

Ще Новини.LIVE писали про те, що Кабмін пропонує підвищити рівень мінімальної зарплатні, що вплине на вимогу до мінімальної оплати праці для бронювання громадян. Очікується, що наступного року для підприємств середня оплата праці зросте до 28 638 грн за місяць. Проте під час війни для окремих територій діятиме виняток.

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