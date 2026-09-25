Зарплата у 2 430 доларів: у кого найбільше зросли суми за час війни

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE

В Україні за час повномасштабної війни та загальної мобілізації зазнали змін попит на працівників та рівень оплати праці. Зокрема, спостерігається зростання ролі робітничих професій, а деякі фахівці у галузі будівництва тепер входять до списку найбільш оплачуваних.

Про те, як змінились зарплати за останні чотири роки, розповідає видання Новини.LIVE із посиланням на аналітику.

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Хто в Україні заробляє найбільше у 2026 році

Український кадровий портал "OLX Робота" провів дослідження щодо основних тенденцій за час повномасштабної війни на ринку праці. Його результати засвідчили суттєве зростання оплати праці низки фахівців, а також зміни щодо найбільш цінних працівників.

Згідно з дослідженням, у серпні 2022 року найвища медіанна зарплата була зафіксована серед вакансій для водіїв великовантажних автомобілів (фур), які здійснюють перевезення товарів на великі міжміські або міжнародні відстані — 40 тис. грн.

На той час до ТОП-5 найбільш оплачуваних професій також входили:

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Майстри зі здійснення ремонтів — 30 тис. грн;

Будівельники, які спеціалізуються на оздобленні, утепленні та ремонті зовнішніх стін будівель — 30 тис. грн;

Фахівці з посередництва та супроводу угод купівлі, продажу чи оренди нерухомості — 27,5 тис. грн;

Фахівці з ремонтів автомобілів після ДТП або інших пошкоджень — 27,5 тис. грн.

Водночас, у серпні 2026 року ситуація має суттєво інший вигляд. За даними порталу, найвища медіанна зарплата спостерігається серед керівникв відділів продажів — 110 тис. грн (2 430 доларів).

Також до списку з найвищими зарплатами входять:

Штукатури — 80 тис. грн (1 770 доларів);

Фасадники — 70 тис. грн (1 549 доларів);

Облицювальники — 70 тис. грн (1 549 доларів);

Муляри — 65 тис. грн (1 438 доларів).

З огляду на дані дослідників, чотири з п’яти найвищих медіанних зарплат цьогоріч припадає на робітничі та будівельні спеціальності.

Кого з фахівців найбільше шукають роботодавці

Згідно з дослідженням, у серпні цього року найбільше пропозицій роботи було зафіксовано для продавців — 9 306 оголошень, а медіанна заробітна плата підвищилась до 24,2 тис. грн.

Далі йдуть водії — 8 331 вакансія із медіанним доходом у 40 тис. грн.

Також у списку:

Різнороби — 5 011 вакансій (30 тис. грн);

Вантажники — 4 848 вакансій (28,5 тис. грн);

Кухарі — 3 384 вакансії (29,25 тис. грн).

Фахівці помітили такі особливості: під час вибору роботи серед шукачів дедалі важливішими стають не тільки розмір зарплати, а також:

можливість бронювання;

гнучкий графік;

умови праці;

стабільність компанії.

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