Зарплаты в Украине: какая разница между ожиданиями и предложением на рынке труда

Работник на заводе. Фото: Freepik

На украинском рынке труда количество вакансий по сравнению со вторым кварталом прошлого года осталось примерно на том же уровне. Больше всего вакансий (почти 63%) приходится на пять регионов: Киевский, Днепропетровский, Львовский, Одесский и Харьковский. В то же время наблюдается значительная разница в зарплатах между ожиданиями и предложением.

Об этом свидетельствует исследование кадрового портала Robota.ua, сообщают Новини.LIVE.

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Ситуация на украинском рынке труда

Согласно исследованию, на Киевскую область приходится около трети всех резюме. Среди соискателей больше всего женщин — 56%, мужчин — 44%.

В возрастном разрезе больше всего соискателей — 32% — от 18 до 25 лет. В то же время, как свидетельствуют данные, каждый четвертый кандидат — в возрасте от 45 лет. На эти две группы приходится более половины кандидатов на платформе.

Возраст соискателей. Источник: Robota.ua

Что касается наибольшего количества вакансий по различным сферам, то лидирует торговля. На должность продавца-консультанта приходится 30% вакансий.

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В государственном секторе наблюдается значительный квартальный рост числа вакансий — примерно на 23%. В частности, больше всего соискателей — 57% — в возрасте от 41 года. 60% кандидатов — женщины.

Ситуация в госсекторе. Источник: Robota.ua

В каких отраслях зарплата ниже ожидаемой

Наибольшая разница в оплате труда наблюдается между тем, на что рассчитывают кандидаты, и тем, что готовы платить работодатели, по вакансии "Топ-менеджмент, директора". Ожидают 70 000 грн, а предлагают 50 000 грн. А также:

Строительство, архитектура — 40 000 против 30 000 грн;

Культура, шоу-бизнес, развлечения — 25 000 против 17 500 грн;

Юристы, адвокаты, нотариусы — 30 000 против 23 994 грн;

Сельское хозяйство, агробизнес, лесное хозяйство — 30 000 против 24 000 грн;

Производство, инженеры, технологи — 35 000 против 30 000 грн;

Бухгалтерия, налоги, финансы предприятия — 30 000 против 27 000 грн;

Закупки, поставки — 30 000 против 26 450 грн;

Наука, образование, перевод — 20 000 против 13 000 грн.

Кому из специалистов готовы платить больше, чем они ожидают

В то же время ряд специалистов просит заработную плату значительно ниже, чем готов гарантировать работодатель. Лидирует по разнице в зарплатах сфера "Охрана, безопасность, силовые структуры". Граждане готовы работать за 20 000 грн, а предложения могут достигать 70 000 грн. А также:

Государственные учреждения, местное самоуправление — 30 000 против 70 065 грн;

Недвижимость — 35 000 против 55 000 грн;

Телекоммуникации, связь — 30 000 против 42 500 грн;

Медиа, издательское дело — 20 000 против 32 000 грн;

ІТ — 35 000 против 45 000 грн;

Туризм, путешествия — 30 000 против 40 000 грн;

Автобизнес, сервисное обслуживание — 30 000 против 40 000 грн;

Маркетинг, реклама, PR — 25 000 против 33 500 грн;

Спорт, красота, оздоровление — 20 000 против 27 500 грн;

Торговля — 20 000 против 26 000 грн;

Консалтинг, аналитика, аудит — 40 000 против 45 500 грн;

Дизайн, графика, фото — 25 000 против 30 000 грн;

Банки, инвестиции, лизинг — 30 000 против 34 750 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что, по данным кадрового портала "OLX Робота", в настоящее время самую высокую медианную зарплату предлагают руководителям отделов продаж — 110 тыс. грн (2 430 долларов). Также в список профессий с самой высокой оплатой труда входят штукатуры — 80 тыс. грн (1 770 долларов) и фасадчики — 70 тыс. грн (1 550 долларов).

Еще Новини.LIVE писали о том, что Кабмин предлагает повысить уровень минимальной зарплаты, что повлияет на требования к минимальной оплате труда для найма граждан. Ожидается, что в следующем году для предприятий средняя заработная плата вырастет до 28 638 грн в месяц. Однако во время войны для отдельных территорий будет действовать исключение.