Зарплаты в Украине: какая разница между ожиданиями и предложением на рынке труда

Зарплаты для украинцев: кому готовы платить на 50 000 грн больше
На украинском рынке труда количество вакансий по сравнению со вторым кварталом прошлого года осталось примерно на том же уровне. Больше всего вакансий (почти 63%) приходится на пять регионов: Киевский, Днепропетровский, Львовский, Одесский и Харьковский. В то же время наблюдается значительная разница в зарплатах между ожиданиями и предложением.
Об этом свидетельствует исследование кадрового портала Robota.ua, сообщают Новини.LIVE.
Ситуация на украинском рынке труда
Согласно исследованию, на Киевскую область приходится около трети всех резюме. Среди соискателей больше всего женщин — 56%, мужчин — 44%.
В возрастном разрезе больше всего соискателей — 32% — от 18 до 25 лет. В то же время, как свидетельствуют данные, каждый четвертый кандидат — в возрасте от 45 лет. На эти две группы приходится более половины кандидатов на платформе.
Что касается наибольшего количества вакансий по различным сферам, то лидирует торговля. На должность продавца-консультанта приходится 30% вакансий.
В государственном секторе наблюдается значительный квартальный рост числа вакансий — примерно на 23%. В частности, больше всего соискателей — 57% — в возрасте от 41 года. 60% кандидатов — женщины.
В каких отраслях зарплата ниже ожидаемой
Наибольшая разница в оплате труда наблюдается между тем, на что рассчитывают кандидаты, и тем, что готовы платить работодатели, по вакансии "Топ-менеджмент, директора". Ожидают 70 000 грн, а предлагают 50 000 грн. А также:
- Строительство, архитектура — 40 000 против 30 000 грн;
- Культура, шоу-бизнес, развлечения — 25 000 против 17 500 грн;
- Юристы, адвокаты, нотариусы — 30 000 против 23 994 грн;
- Сельское хозяйство, агробизнес, лесное хозяйство — 30 000 против 24 000 грн;
- Производство, инженеры, технологи — 35 000 против 30 000 грн;
- Бухгалтерия, налоги, финансы предприятия — 30 000 против 27 000 грн;
- Закупки, поставки — 30 000 против 26 450 грн;
- Наука, образование, перевод — 20 000 против 13 000 грн.
Кому из специалистов готовы платить больше, чем они ожидают
В то же время ряд специалистов просит заработную плату значительно ниже, чем готов гарантировать работодатель. Лидирует по разнице в зарплатах сфера "Охрана, безопасность, силовые структуры". Граждане готовы работать за 20 000 грн, а предложения могут достигать 70 000 грн. А также:
- Государственные учреждения, местное самоуправление — 30 000 против 70 065 грн;
- Недвижимость — 35 000 против 55 000 грн;
- Телекоммуникации, связь — 30 000 против 42 500 грн;
- Медиа, издательское дело — 20 000 против 32 000 грн;
- ІТ — 35 000 против 45 000 грн;
- Туризм, путешествия — 30 000 против 40 000 грн;
- Автобизнес, сервисное обслуживание — 30 000 против 40 000 грн;
- Маркетинг, реклама, PR — 25 000 против 33 500 грн;
- Спорт, красота, оздоровление — 20 000 против 27 500 грн;
- Торговля — 20 000 против 26 000 грн;
- Консалтинг, аналитика, аудит — 40 000 против 45 500 грн;
- Дизайн, графика, фото — 25 000 против 30 000 грн;
- Банки, инвестиции, лизинг — 30 000 против 34 750 грн.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что, по данным кадрового портала "OLX Робота", в настоящее время самую высокую медианную зарплату предлагают руководителям отделов продаж — 110 тыс. грн (2 430 долларов). Также в список профессий с самой высокой оплатой труда входят штукатуры — 80 тыс. грн (1 770 долларов) и фасадчики — 70 тыс. грн (1 550 долларов).
Еще Новини.LIVE писали о том, что Кабмин предлагает повысить уровень минимальной зарплаты, что повлияет на требования к минимальной оплате труда для найма граждан. Ожидается, что в следующем году для предприятий средняя заработная плата вырастет до 28 638 грн в месяц. Однако во время войны для отдельных территорий будет действовать исключение.