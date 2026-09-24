Робота та свята в Україні: які діятимуть правила у жовтні

Працівниця в офісі. Фото: Freepik

Щорічно у жовтні українці святкують День захисників і захисниць. У мирний час, якби державне свято припадало на робочий день, то його б зробили вихідним, однак в країні продовжує діяти воєнний стан, а тому норми Кодексу законів про працю (КЗпП) щодо права працівників на святкові дні не діють.

Про те, скільки українці будуть працювати та відпочивати наступного місяця, розповідають Новини.LIVE.

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Зміни щодо святкових днів у жовтні

Раніше День захисників і захисниць України припадав на 14 жовтня, однак, відповідно до закону №3258-IX, що запрацював 30 липня 2023 року, дату перенесли на 1 жовтня.

З огляду на воєнний стан, у жовтні 2026 року п’ятиденки з двома вихідними та святковими днями громадяни відпрацьовуватимуть інакше, на відміну від мирного часу.

За законом № 2136‑ІХ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" частина 6 ст. 6 скасувала деякі норми Кодексу законів про працю. А саме:

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статтю 73 — щодо списку святкових/неробочих днів, у які громадяни не працюють;

статтю 53 — щодо скороченого дня на одну годину перед святковим/неробочим днем;

частину 3 статті 67 — щодо перенесення дати, якщо свято випадає на вихідні.

Таким чином, під час воєнного стану не повинно бути "особливих днів", коли працювати заборонено через святковий статус.

Скільки мають працювати українці у жовтні

Дія воєнного стану в Україні пролонгована до 31 жовтня 2026 року, а тому всі громадяни із 40‑годинним робочим тижнем і традиційною п’ятиденкою (п’ять робочих і два вихідних) працюватимуть у святковий день 1 жовтня, четвер. Також підвищення оплати у такі дні не передбачається.

Через це, різниця для мирного та воєнного часу у вересні буде така:

Загалом кількість календарних днів наступного місяця становитиме 31; У жовтні передбачений один святковий (неробочий) день — у мирний час, відсутній — у воєнний період; Кількість вихідних для мирного та воєнного часу — 9 днів; Робочі дні — для мирного часу — 21, для воєнного часу — 22 день; Норма тривалості робочого часу (годин) за 40-годинного робочого тижня для воєнного часу — 176 годин.

Індексація зарплат українців у жовтні

У жовтні дозволяється здійснити перегляд зарплати працівників бюджетної сфери у разі зростання інфляції. Як правило, індексація стає можливою у разі підвищення споживчих цін наростаючим підсумком і перевищення межі індексації у 103%.

Оскільки індекс інфляції за серпень, який оприлюднила Державна служба статистики (100,1%), не перевищив поріг індексації у 103%, у жовтні осучаснення доходів бюджетників збережеться на колишньому рівні (коефіцієнт та розмір індексації).

За правилами, вперше можливість індексації виникла у червні у розмірі 139,8 грн, якщо базовим місяцем визначено січень. Така сума підвищення зберігалась для липня, серпня, вересня і буде аналогічною для жовтня. У разі, якщо базовим місяцем визначено лютий, то розмір індексації становитиме 103,2 грн.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Мінекономіки підготувало зміни до урядової постанови № 268, що передбачають підвищення посадових окладів для чиновників у регіонах. Зміни запрацюють у разі схвалення Кабном. Зокрема, для апарату обласних, Київської та Севастопольської міськрад оклад такого рівня для голови ради, Київського міського голови стартуватиме з 33 305 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, що наприкінці вересня в країні запрацював закон щодо призачення посадовцям органів державної влади та місцевого самоврядування надбавок до зарплати за реалізацію програм та проєктів міжнародної технічної допомоги. Нарахування будуть встановлювати місцеві ради на основ порядку, затвердженого Кабміном.