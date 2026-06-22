Зарплати в Україні: механізм нарахування коштів держслужбовцям пропонують змінити

Працівники в офісі. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

В Україні правила нарахування заробітної плати для працівників державної служби пропонують змінити. Систему мотивації рекомендують прив'язати не лише до фіксованої ставки, а й до рівня та якості виконання конкретних завадань, поставлених керівництвом.

Про це йдеться у відповідній петиції №41/010146-26еп, адресованій Кабінету міністрів, розповідають Новини.LIVE.

Які зміни пропонують у нарахуванні зарплати держслужбовцям

Згідно з петицією під назвою "Щодо впровадження концепції "Держава в смартфоні" для всіх адміністративних послуг", її автор серед іншого виступає за здійснення реформування системи оплати праці держслужбовців. А саме — рекомендує пов’язати їхні зарплати з результатами роботи.

На його думку, під час воєнного стану заробітна плата таких працівників повинна залежати від ефективності роботи та ключових показників діяльності (KPI) кожного конкретного відомства.

Окрім того, автор петиції вважає за доцільне скоротити надмірно розширений штат держорганів.

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Також у петиції міститься пропозиція запровадження цифрового документообігу між усіма органами держвлади. Ще ініціатива пропонує 80% повноважень з адміністрування послуг передати на рівень об’єднаних тергромад. Окрім того, передбачається переведення в електронний формат через застосунок "Дія" 100% державних адмінпослуг

На думку автора, максимальна цифровізація держсервісів, відмова від паперових документів та подальша децентралізація скоротять бюрократію, підвищать ефективність роботи держапарату та мінімізують корупційні ризики під час надання адмінпослуг.

До завершення збору необхідних 25 тисяч підписів залишилося 87 днів.

На які оклади можуть претендувати держслужбовці у 2026 році

Нарахування зарплати працівників держогранів відбувається за законом 4282-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці держслужбовців на основі класифікації посад".

Мінімально такі працівники можуть отримати 8 320 грн, адже оклад стартує з 2,5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (у 2026 році — 3 328 грн).

Максимально оклад для керівників державних органів, що належать до посад першого типу, можуть досягати 15 мінімальних окладів. З огляду на це, держслужбовці можуть розраховувавати щонайбільше на 124 800 грн окладу (15 × 8 320 грн).

Премії не можуть перевищувати 30% від місячного посадового окладу.

Також днями уряд змінив підхід у нарахуванні окладів та преміювання. Згідно зі змінами, держоргани мають перевіряти коректність посад до грейдів, актуалізувати штатні розписи, переглянути нарахування окладів, уточнити механізм формування фонду зарплатні.

Окрім того, фінансові служби зобов'язали посилити контроль за:

документальними призначеннями премій;

порядком погодження виплат;

виконанням бюджетних рамок.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Україні зросла середня заробітна плата інструкторів з водіння. Через дефіцит кадрів роботодавці підвищили суму на 19%, а число сягнуло 100% за рік. У середньому такі фахівці можуть отримувати 47 500 грн. Рік тому їм у середньому платили 40 000 грн.

Ще Новини.LIVE розповідали, що оклади поліцейських будуть стартувати з 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Такі ж виплати матимуть працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій). Очікується, що мінімальний оклад становитиме 33 200 грн, передбачаються доплати за вислугу років до 50% та премії не більше 30%.