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Главная Финансы Зарплаты госслужащих: как предлагают изменить правила

Зарплаты госслужащих: как предлагают изменить правила

Ua ru
Дата публикации 22 июня 2026 14:30
Зарплаты в Украине: как предлагают изменить механизм начисления средств госслужащим
Сотрудники в офисе. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине предлагают изменить правила начисления заработной платы сотрудникам государственной службы. Рекомендуется привязать систему мотивации не только к фиксированной ставке, но и к уровню и качеству выполнения конкретных задач, поставленных руководством.

Об этом говорится в соответствующей петиции №41/010146-26еп, адресованной Кабинету министров, сообщают Новини.LIVE.

Какие изменения предлагают внести в начисление зарплаты госслужащим

Согласно петиции под названием "О внедрении концепции "Государство в смартфоне" для всех административных услуг", ее автор, среди прочего, выступает за реформирование системы оплаты труда госслужащих. А именно — рекомендует связать их зарплаты с результатами работы.

По его мнению, в период военного положения заработная плата таких работников должна зависеть от эффективности работы и ключевых показателей деятельности (KPI) каждого конкретного ведомства.

Кроме того, автор петиции считает целесообразным сократить чрезмерно раздутый штат государственных органов.

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Также в петиции содержится предложение о внедрении цифрового документооборота между всеми органами государственной власти. Кроме того, инициатива предлагает передать 80% полномочий по администрированию услуг на уровень объединенных территориальных громад. Также предусматривается перевод в электронный формат через приложение "Дія" 100% государственных административных услуг

По мнению автора, максимальная цифровизация госсервисов, отказ от бумажных документов и дальнейшая децентрализация сократят бюрократию, повысят эффективность работы госаппарата и минимизируют коррупционные риски при предоставлении административных услуг.

До завершения сбора необходимых 25 тысяч подписей осталось 87 дней.

На какие оклады могут претендовать госслужащие в 2026 году

Начисление заработной платы работникам государственных органов осуществляется в соответствии с законом № 4282-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения единых подходов к оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей".

Минимально такие работники могут получить 8 320 грн, ведь оклад начинается с 2,5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (в 2026 году — 3 328 грн).

Максимальный оклад для руководителей государственных органов, относящихся к должностям первого типа, может достигать 15 минимальных окладов. С учетом этого, госслужащие могут рассчитывать максимум на 124 800 грн оклада (15 × 8 320 грн).

Премии не могут превышать 30% от месячного должностного оклада.

Также на днях правительство изменило подход к начислению окладов и премированию. Согласно изменениям, госорганы должны проверять соответствие должностей грейдам, актуализировать штатные расписания, пересмотреть начисление окладов, уточнить механизм формирования фонда заработной платы.

Кроме того, финансовые службы обязаны усилить контроль за:

  • документальным оформлением назначения премий;
  • порядком согласования выплат;
  • выполнением бюджетных рамок.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине выросла средняя заработная плата инструкторов по вождению. Из-за дефицита кадров работодатели повысили сумму на 19%, а рост за год достиг 100%. В среднем такие специалисты могут получать 47 500 грн. Год назад им в среднем платили 40 000 грн.

Еще Новини.LIVE сообщали, что оклады полицейских будут начинаться с 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Такие же выплаты будут получать сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Ожидается, что минимальный оклад составит 33 200 грн, предусмотрены доплаты за выслугу лет до 50% и премии не более 30%.

зарплаты работа деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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