Зарплаты в Украине — кто будет получать оклад в 7,57 тыс. грн

Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине может вырасти заработная плата государственных служащих, однако с определенными ограничениями. В частности, минимальный должностной оклад будет равен 7,57 тыс. грн, а премия не сможет превышать 30% годового фонда заработной платы.

Об этом говорится в законопроекте №8222, принятом Верховной Радой.

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Что изменится в зарплатах госслужащих

Так, в случае подписания проекта закона президентом, будут введены единые правила в оплате труда госслужащих на основе должностных классификаций.

Документ предлагает установить минимальные размеры должностных окладов в госорганах по состоянию на текущий год — 2,5 размера от уровня прожиточного минимума, то есть не менее 7,57 тыс. грн, ведь минимум для трудоспособного лица составляет 3,03 тыс. грн.

Соответствующая инициатива потребует дополнительного финансирования в 82,2 млрд грн до 2029 года:

2026 год — 5,3 млрд грн;

2027 год — 38,5 млрд грн;

2028 год — 19,2 млрд грн;

2029 год — 19,2 млрд грн.

Кроме того, законопроект в случае утверждения будет предлагать:

введение прозрачной системы на основе должностных классификаций;

усиление роли должностных окладов;

прекращение чрезмерных необоснованных выплат;

введение механизма оптимизации граничного количества работников госорганов.

Нововведения в классификации должностей и окладах заработают в две волны.

В частности, государственные служащие будут получать следующие виды премий:

по результатам ежегодного оценивания работы;

ежемесячная/квартальная премия, зависящие от вклада в общий итог работы государственного органа.

Проект предлагает следующие ограничения премий:

годовая сумма премий не сможет быть выше 30% от объема годового фонда заработной платы работника;

ежемесячный размер премии не может превышать 30% от оклада за отработанный период;

размер квартальной премии не сможет быть выше 90% оклада за отработанный период в квартале.

Что касается отпусков и компенсаций, то госслужащие будут иметь право на 30 дней отпуска и матпомощь при его предоставлении.

Будут предусмотрены гарантийные и компенсационные выплаты:

компенсации за деятельность, предусматривающую доступ к гостайне;

материальная помощь на решение социально-бытовых вопросов;

финпомощь, предоставляемая вместе с ежегодным основным отпуском;

другие гарантийные выплаты.

Изменения в зарплатах работников судов

В частности, благодаря законопроекту повысятся должностные оклады работников судов. Так, на период военного положения и еще полгода после завершения увеличатся зарплаты госслужащих, работающих в судах и в различных органах сферы правосудия. Это станет возможным благодаря дополнительным коэффициентам к окладам, в частности, за счет спецфонда госбюджета страны.

Для повышения зарплат работников судебных аппаратов по всей стране, планируют изменить уровень юрисдикции судов: все они в отдельных областях или городах будут отнесены к госорганам, действующим на территории всей страны, а местные суды будут приравнены к органам областного уровня, что позволит осовременить оклады.

Ожидается, что в случае утверждения документа, в этом году будет действовать специальный алгоритм в условиях военного положения, а, начиная с 2026-го вступят в силу изменения, предусматривающие ограничения на зарплаты чиновников.

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