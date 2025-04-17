Скільки заробляють в Нафтогазі — які зарплати отримували керівник компанії та члени правління у 2024 році

Гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

"Національна акціонерна компанія Нафтогаз" у 2024 році збільшила зарплати деяким своїм співробітникам. Наприклад, більше почали заробляти очільник підприємства та члени правління.

Про це стало відомо з декларацій представників Нафтогазу, у яких вони звітують про доходи за минулий рік.

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У Романа Чумака — тимчасово виконуючого обов'язки голови правління компанії, розмір зарплати за рік роботи в Нафтогазі склав 18,3 млн грн. Щомісяця йому виплачували по 1 млн 530 тис. грн.

Понад 10 млн грн у 2024 році заробив член правління Нафтогазу Василь Володін. Примітно, що якщо торік йому щомісяця нараховували майже по 900 тис. грн, то за 2023 рік він заробив на 40% менше.

Ще один представник правління — Дмитро Абрамович, торік щомісяця заробляв по 471,3 тис. грн. Це дозволило йому за рік отримати 5,6 млн грн доходу, при цьому його зарплата підвищилася на 21,5% в порівнянні з 2023 роком.

Тим часом Іван Лукеря, працюючи у Нафтогазі, отримував по 466, 4 тис. грн. За 12 місяців роботи у 2024-му йому виплатили 5,5 млн грн.

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Наразі рівень середньої зарплати, як свідчить аналітика кадрового порталу Work.ua, становить 24 тис. грн. Показник зарплат за рік зріс на 20%, а найбільше зарплати підвищилися:

у керівників відділу продажу — 65 тис. грн (+44%);

у фармерів — 65 тис. грн (+63%);

у керівників відділу закупівель — 55 тис. грн (+57%);

у водіївінструкторів — 45 тис. грн (+53%).

Нагадаємо, що інформацію щодо своїх доходів нещодавно оновив міністр оборони Рустем Умєров. У своїй декларації він вказав, скільки грошей заробив у 2024 році.

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