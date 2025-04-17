Скільки заробляють в Нафтогазі — які зарплати отримували керівник компанії та члени правління у 2024 році

Мільйони в гаманцях — які гроші заробляють керівники Нафтогазу
"Національна акціонерна компанія Нафтогаз" у 2024 році збільшила зарплати деяким своїм співробітникам. Наприклад, більше почали заробляти очільник підприємства та члени правління.
Про це стало відомо з декларацій представників Нафтогазу, у яких вони звітують про доходи за минулий рік.
Скільки заплатили голові компанії та членам правління у 2024 році
У Романа Чумака — тимчасово виконуючого обов'язки голови правління компанії, розмір зарплати за рік роботи в Нафтогазі склав 18,3 млн грн. Щомісяця йому виплачували по 1 млн 530 тис. грн.
Понад 10 млн грн у 2024 році заробив член правління Нафтогазу Василь Володін. Примітно, що якщо торік йому щомісяця нараховували майже по 900 тис. грн, то за 2023 рік він заробив на 40% менше.
Ще один представник правління — Дмитро Абрамович, торік щомісяця заробляв по 471,3 тис. грн. Це дозволило йому за рік отримати 5,6 млн грн доходу, при цьому його зарплата підвищилася на 21,5% в порівнянні з 2023 роком.
Тим часом Іван Лукеря, працюючи у Нафтогазі, отримував по 466, 4 тис. грн. За 12 місяців роботи у 2024-му йому виплатили 5,5 млн грн.
Середня зарплата в Україні — скільки платять працівникам у квітні
Наразі рівень середньої зарплати, як свідчить аналітика кадрового порталу Work.ua, становить 24 тис. грн. Показник зарплат за рік зріс на 20%, а найбільше зарплати підвищилися:
- у керівників відділу продажу — 65 тис. грн (+44%);
- у фармерів — 65 тис. грн (+63%);
- у керівників відділу закупівель — 55 тис. грн (+57%);
- у водіївінструкторів — 45 тис. грн (+53%).
Нагадаємо, що інформацію щодо своїх доходів нещодавно оновив міністр оборони Рустем Умєров. У своїй декларації він вказав, скільки грошей заробив у 2024 році.
Також ми розповідали про декларацію президента Володимира Зеленського. Відомо, яку власність задекларували лідер країни та його сім'я.
Читайте Новини.LIVE!