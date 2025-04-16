Зарплати у 2025 році — які передбачені надбавки до окладів вчителів

Вчитель з дітьми у класі. Фото: Freepik

В Україні усі педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти мають право на різноманітні доплати, що коливаються від 5 до 40% від розміру посадового окладу. Також передбачена нова надбавка в 1 тис. грн.

Питання доплат прописане у статті 24 закону №463 "Про повну загальну середню освіту".

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Які існують доплати педагогам у 2025 році

Згідно з нормами закону, основою нарахування різноманітних доплат є посадовий оклад вчителів.

Зокрема, у 2025 році для першого тарифного розряду педагогів встановлено посадовий оклад на рівні 3195 грн. За даними освітнього відомства, приблизний розмір заробітної плати вчителя першої категорії з надбавками та доплати становить 13,9 тис. грн.

Так, для працівників освіти передбачені такі доплати у відсотках від посадового окладу:

за класне керівництво — від 20% до 25%;

за перевірку робіт школярів — від 10% до 20%;

за завідування майстернями/кабінетами інформатики — від 15% до 20%;

за завідування кімнатами зберігання зброї/стрілецькими тирами/музеями — від 10% до 15%;

за завідування підрозділами освітніх закладів — 25%;

за завідування навчально-методичними кабінетами, лабораторіями, спортивними залами — від 10% до 15%;

за завідування бібліотеками, бібліотечним фондом — від 5% до 15%;

за роботу в інклюзивних класах чи групах — 20%;

за обслуговування комп’ютерної техніки — від 10% до 15%;

проведення позакласної роботи з учнями — від 10% до 40%.

за почесні, спортивні вчені, звання та наукові ступені — від 15% до 30%;

за педагогічні звання, роботу в спецзакладах освіти — від 10% до 30%.

Надбавка для вчителів в 1 тис. грн

З січня 2025 року українські педагогічні працівники почали отримувати нові щомісячні доплати. Зокрема, на виплати можуть розраховувати також психологи, керівники гуртків, вихователі груп подовженого дня.

Згідно з рішенням уряду, йдеться не про підвищення посадового окладу, а лише про додаткові суми, запроваджені на час дії воєнного стану.

Реалізація програми відбуватиметься у дві хвилі:

з 1 січня 2025 року — надбавка становить 1 тис. грн (1,3 тис. грн до сплати податків);

з 1 вересня 2025 року надбавка зросте до 2 тис. грн (2,6 тис. грн до сплати податків).

Нарахування додаткових сум до зарплат вчителів відбудеться автоматично.

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