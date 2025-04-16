Зарплата в Івано-Франківську — скільки у середньому платять у квітні 2025 року

Скільки платять в Івано-Франківську — середня зарплата у 2025
Середні зарплати у 2025 році підвищуються по всій країні, але темпи зростання відрізняються залежно від регіону. Наприклад, в Івано-Франківську у квітні жителі у середньому заробляють понад 22 тис. грн щомісяця.
Про це свідчать дані на кадровому порталі Work.ua.
Середня зарплата в Івано-Франківську — скільки платять роботодавці
У квітні 2025 року працевлаштованим жителям міста у середньому виплачують по 22,5 тис. грн. За рік зростання середньої зарплати склало 18%, що відображає тенденцію до економічного відновлення країни.
Зарплати в Івано-Франківську, як свідчать дані на кадровому порталі, залежать також від того, яку посаду займає людина. Розмір виплат варіюється від 14 тис. до 42 тис. грн. Отже, середня зарплата в різних сферах діяльності в Івано-Франківську складає:
- керівник відділу продажу — 60 тис. грн;
- рієлтор — 55 тис. грн;
- автослюсар — 45 тис. грн;
- регіональний менеджер — 40 тис. грн;
- монтажник — 35 тис. грн;
- менеджер з продажу — 32,5 тис. грн;
- головний бухгалтер — 32 тис. грн;
- торговий представник — 31 тис. грн;
- зварювальник — 30 тис. грн;
- електрик — 30 тис. грн;
- водій — 29, 5 тис. грн;
- автокур'єр — 29 тис. грн;
- сушист — 28 тис. грн;
- керуючий магазином — 27,5 тис. грн.
Про що ще варто знати
Мінімальна зарплата в Україні цього року буде на рівні у 8 тис. грн. Рівень прожиткового мінімуму теж не зазнає змін і становитиме:
- загальний — 2 920 грн;
- для працездатних осіб — 3 028 грн;
- для дітей до 6 років — 2 563 грн;
- для дітей 6-18 років — 3 196 грн;
- для осіб, які втратили працездатність — 2 361 грн.
Нагадаємо, українцям нараховують надбавки за складність роботи. Максимальний розмір такої доплати може становити 50% від окладу.
Також ми розповідали, що в Україні залишається популярною дистанційна робота. Відомо, яку зарплату пропонують людям, які хочуть працювати віддалено.
Читайте Новини.LIVE!