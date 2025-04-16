Зарплата в Івано-Франківську — скільки у середньому платять у квітні 2025 року

Купюри по 500 і по 1 тисячі гривень в гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Середні зарплати у 2025 році підвищуються по всій країні, але темпи зростання відрізняються залежно від регіону. Наприклад, в Івано-Франківську у квітні жителі у середньому заробляють понад 22 тис. грн щомісяця.

Про це свідчать дані на кадровому порталі Work.ua.

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У квітні 2025 року працевлаштованим жителям міста у середньому виплачують по 22,5 тис. грн. За рік зростання середньої зарплати склало 18%, що відображає тенденцію до економічного відновлення країни.

Зарплати в Івано-Франківську, як свідчать дані на кадровому порталі, залежать також від того, яку посаду займає людина. Розмір виплат варіюється від 14 тис. до 42 тис. грн. Отже, середня зарплата в різних сферах діяльності в Івано-Франківську складає:

керівник відділу продажу — 60 тис. грн;

рієлтор — 55 тис. грн;

автослюсар — 45 тис. грн;

регіональний менеджер — 40 тис. грн;

монтажник — 35 тис. грн;

менеджер з продажу — 32,5 тис. грн;

головний бухгалтер — 32 тис. грн;

торговий представник — 31 тис. грн;

зварювальник — 30 тис. грн;

електрик — 30 тис. грн;

водій — 29, 5 тис. грн;

автокур'єр — 29 тис. грн;

сушист — 28 тис. грн;

керуючий магазином — 27,5 тис. грн.

Про що ще варто знати

Мінімальна зарплата в Україні цього року буде на рівні у 8 тис. грн. Рівень прожиткового мінімуму теж не зазнає змін і становитиме:

загальний — 2 920 грн;

для працездатних осіб — 3 028 грн;

для дітей до 6 років — 2 563 грн;

для дітей 6-18 років — 3 196 грн;

для осіб, які втратили працездатність — 2 361 грн.

Нагадаємо, українцям нараховують надбавки за складність роботи. Максимальний розмір такої доплати може становити 50% від окладу.

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