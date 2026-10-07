Зарплати вчителів: хто має право на надбавку за почесне звання та яка сума у 2026 році

Вчителька в класі. Фото: Freepik

В Україні педагогам у загальноосвітніх школах, яким присвоєне почесне звання "Заслужений вчитель", передбачені надбавки до посадового окладу. Їх призначають незалежно від інших доплат, а також виплати підлягають перегляду у разі підвищення базової частини заробітної плати.

Про те, які особливості призначення надбавок, розповідає портал Новини.LIVE.

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Надбавка за "почесне звання" для вчителів

З 1 вересня 2026 року умови оплати праці педагогічних працівників загальноосвітніх середніх шкіл визначаються постановою № 1078 "Про умови оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників".

Відповідно до підпункту 1 п. 5, педагогам, яким посадові оклади визначені відповідною постановою, передбачені надбавки за почесні звання України:

"народний" — у розмірі 40% від ставки зарплати;

"заслужений" — 20% від окладу.

Право на додаткову виплату може настати, якщо указом президента вчителю присвоїли почесне звання, а його діяльність за профілем збігається з почесним званням.

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Положення № 476 передбачає можливість присвоєння звання "Заслужений вчитель України":

вчителям;

викладачам;

іншим педагогам закладів системи середньої освіти.

Водночас, такі звання присвоюють за особисті заслуги перед державою у відповідній галузі, які мають високі трудові досягнення та професійну майстерність. Тобто не за виконану роботу, а за загальну діяльність громадянина.

З якої дати встановлюють надбавку до зарплати

Відповідні доплати призначають із дня присвоєння почесного звання вчителю, яким є дата указу президента. Їх нараховують без спеціального попереднього подання заяви працівником.

Щоб оформити виплату, керівник лише повинен видати відповідний наказ.

Працівник може подати заяву лише, якщо це передбачено внутрішнім документообігом освітного закладу, проте день подання заяви не визначатиме дату появи права на надбавку.

Особливості надбавки за звання для вчителів

Згідно з нормами законодавства, розмір надбавки завжди є фіксованим — 20% зарплатної ставки. Тому, якщо у фонді оплати праці не вистачає коштів — це не може бути підставою для ненарахування працівникам таких сум чи встановлення у меншому розмірі.

Доплату мають встановлювати залежно від тижневого/річного навантаження чи обсягу роботи.

Якщо працівникові підвищать оклад, то надбавка має бути виплачена з урахуванням нової суми ставки зарплати.

Додаткові виплати за почесне звання мають бути встановлені незалежно від нарахування інших доплат та надбавок, а тому не виключається одночасне надання решти виплат.

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