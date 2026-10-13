Зарплаты бюджетников в Украине: будет ли индексация доходов в ноябре

Учительница в классе. Фото: Freepik

Украинское законодательство разрешает для работников бюджетных учреждений проводить индексацию заработной платы, которая может производиться в случае роста уровня инфляции в стране. Известно, как и кому будут индексировать доходы и какие штрафы грозят нарушителям соответствующих правил в ноябре 2026 года.

О том, какие нормы будут действовать в следующем месяце, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Обновленные коэффициенты и суммы индексации в ноябре

В октябре Государственная служба статистики обнародовала показатель, от которого зависит индексация зарплаты работников бюджетного сектора в ноябре 2026 года. Речь идет об индексе потребительских цен за сентябрь, который составляет 102,1%.

Согласно нормам механизма индексации доходов бюджетников, утвержденного постановлением правительства № 1078, от этого индекса зависит осовременивание зарплаты.

По информации профильного издания "7eminar", в следующем месяце для некоторых базовых месяцев изменятся коэффициент и сумма индексации, а для некоторых — индексацию проведут впервые.

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В частности, для базового месяца января коэффициент индексации зарплаты в июне–октябре равнялся 4,2%, а сумма составляла 139,8 грн. Соответствующий коэффициент в ноябре повысится и составит 7,6%, а сумма индексации вырастет до 252,93 грн.

В то же время, если базовым месяцем был февраль, то в июне — октябре коэффициент индексации равнялся 3,1%, а размер составлял 103,2 грн. В следующем месяце показатель вырастет до 6,5%, а сумма индексации — до 216,3 грн.

Также впервые право на индексацию появится для других месяцев. В частности, в случае базового месяца марта коэффициент составит 4,8%, а сумма будет на уровне 159,7 грн. Для базового апреля — коэффициент будет равен 3,3%, а размер индексации составит 109,8 грн.

Для остальных месяцев право на индексацию не возникнет.

Будут ли штрафы за отсутствие индексации и их размеры

Согласно правилам, за неначисление работодателями индексации грозят административные штрафы в размере двух минимальных зарплат за каждого работника, в отношении которого было допущено нарушение.

Индексация зарплаты считается минимальной государственной гарантией в сфере оплаты труда, поэтому для должностных лиц предусмотрено наказание.

Даже ошибки в начислении индексации могут считаться нарушением трудового законодательства, и за них предусмотрены штрафы в размере одной минимальной зарплаты.

Что ждет индексацию зарплаты в 2027 году

В статье 55 проекта закона о "Госбюджете-2027" предусмотрено обнуление индексации, то есть суммы, которые возникнут по состоянию на декабрь 2026 года, в январе 2027 года начисляться не будут. Отправной точкой для индексации сумм вновь станет январь, как и в этом году.

ИПЦ для индексации будут рассчитываться нарастающим итогом, начиная с февраля.

В то же время для расчетных негосударственных компаний соответствующее "обнуление" не обязательно будет означать фактическое уменьшение доходов работников, ведь работодатели могут самостоятельно предусмотреть более благоприятные условия оплаты труда для сотрудников.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине за шесть месяцев выросла средняя зарплата в центральных органах власти. Показатель прибавил около 24%. В то же время в 2027 году предусмотрено повышение окладов: для судей, сотрудников НАЗК, госслужащих и патронатной службы — с 3 209 до 3 691 грн, а для прокуроров, налоговиков, таможенников и ряда других органов — с 2 102 до 2 331 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что осенью в Украине ввели надбавки для должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления. При этом минимальная сумма оклада составляет 8 320 грн, а максимальная — 15 окладов (около 125 000 грн). Также предусмотрены премии в размере 30% и ряд доплат.