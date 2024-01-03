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Зарплати бюджетників мають зрости двічі — нові суми у 2024-му

3 січня 2024 14:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Заробітні плати підвищать у 2024-му — коли бюджетники отримають більше
Гаманець із грошима. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні у 2024 році двічі підвищиться розмір мінімальної заробітної плати, яка у підсумку має зрости на 1,3 тис. гривень. З огляду на це, працівники бюджетної сфери мають отримати більше.

Відповідні зміни передбачає закон про Державний бюджет.

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Як зміняться показники мінімальної зарплати

Мінімальна заробітна плата є мінімальним розміром оплати праці за виконану працівником місячну (погодинну) норму праці, встановлений ст. 95 Кодексу законів про працю та ст. 3 закону "Про оплату праці".

У січні 2024 року мінімальна заробітна плата додасть 400 гривень. Якщо минулого року її розмір був заморожений на рівні попереднього року у 6,7 тис. гривень, то нині "мінімалку" зафіксують у 7,1 тис. гривень.

У квітні поточного року мінімальна заробітна плата підвищиться вдруге. Вона повинна додати одразу 900 гривень — до 8 тис. гривень.

Заробітна плата бюджетників

Зважаючи на нові розміри мінімальної зарплати, роботодавцям потрібно буде нараховувати зарплату не менше 7,1 тис. гривень за виконану роботу за місяць.

Так, від мінімальної зарплатні залежать посадові оклади (тарифні ставки) робітників установ, закладів та організацій бюджетної сфери. Тому через підвищення мінімалки пропорційно зросте і зарплата бюджетників. Уряд стежить за тим, щоб оклад працівників І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки був на рівні 44,5% від мінімальної зарплатні.

Досі посадові оклади розраховувалися виходячи з посадового окладу працівника І тарифного розряду у 2,89 тис. гривень.

Уряд ще не затвердив рішення, однак передбачали, що в січні посадовий оклад працівника І тарифного розряду ЄТС зросте до 3,19 тис. гривень, а у квітні — до 3,6 тис. гривень.

Днями у Кабінеті міністрів заявили, що у 2024 році Україні необхідно понад 37 млрд доларів зовнішнього фінансування для покриття витрат на бюджетну сферу.

Попри те, що мінімальна заробітна плата пов’язана з оплатою праці, її показники також впливають на інші соціальні виплати та санкції, адже мають законодавчу "прив’язку" до рівня "мінімалки".

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у 2024 році фінансування оборонного сектору порівняно з довоєнним періодом зросте удесятеро. Зокрема, на грошове забезпечення та доплати військовослужбовцям спрямують понад 751 млрд гривень.

Також ми писали, що у січні 2024 року підвищились розміри страхових виплат для громадян. Змінились мінімальна та максимальна ставки.

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