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Новий податок для українців у 18% — у Раді дали пояснення

1 січня 2024 08:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Податок для українців у 18% — пояснення комітету Ради
Підрахунки на калькуляторі. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Для українських громадян не планують запроваджувати податок у 18%. Такої новації не закладено у Національну стратегію уряду.

Про це повідомив голова Податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев.

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Очільник профільного комітету запевняє, що жодних 18% податків за перекази з картки на картку не буде.

"Черговий експерт у звичній спробі пошуку дешевого хайпу написав у себе в Facebook, що кожне перерахування на рахунок кожної особи відповідно до затвердженої урядом Нацстратегії доходів буде обкладатися податком 18%… Знаючи відповідь, сам ще раз перечитав стратегію. Передбачувано не знайшов", — наголосив Гетманцев.

Голова парламентського комітету звернувся до українців із закликом не довіряти неперевіреній інформації.

 

податки
Джерело: ТГ Гетманцев

Національна стратегія уряду

Днями уряд затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки, що було одним із структурних "маяків" для подальшої співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Метою стратегії є посилення податкової спроможності держави, адаптація податкового та митного законодавства до стандартів Європейського Союзу (ЄС), створення стимулів для повоєнного відновлення та економічного зростання країни.

Як заявив директор економічних програм аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін, стратегія передбачає запровадження нового податку. Будь-які надходження на картку фізособи нібито мали б оподатковуватися 18%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що у 2024 році власники квартир та приватних будинків муситимуть платити вищий розмір податків на нерухомість. За "зайві" квадратні метри доведеться віддати більше, адже податок залежить від мінімальної заробітної плати, яка зросте наступного року.

Також ми писали про те, що Уряд України ухвалив Національну стратегію доходів України на період з 2024 по 2030 роки. Вона виступає ключовою дорожньою картою для реформування податкової та митної систем країни та включає зміни в правилах оподаткування криптовалюти.

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