Зарплати та доплати військовим у 2024 році — відомо, які будуть суми

Грошові купюри. Фото: РБК-Україна

В Україні у 2024 році фінансування оборонного сектору порівняно з довоєнним періодом зросте удесятеро. Зокрема, на грошове забезпечення та доплати військовослужбовцям спрямують понад 751 млрд гривень.

Про це йдеться у заяві заступника голови Міністерства оборони Юрія Джигира, інформує ВВС Україна.

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Виплати військовим у 2024 році

Як зазначає посадовець, українським військовим надалі виплачуватимуть доплати у сумі від 30 до 100 тис.гривень. Влада має намір зберегти відповідні виплати до кінця воєнного стану, що передбачено урядовою постановою № 168.

Перерахунку грошових доплат у 2024-му не буде, всі суми для військовослужбовців залишатимуться на рівні, затвердженому на поточний рік.

Також будуть зважати на те, яка буде динаміка фронту та на зростання потреб армії. Якщо інтенсивність боїв посилиться, зросте чисельність військових, то обсяг фінансування підвищать, переглянувши оборонний бюджет. Поки що у відомстві не беруться робити точні прогнози.

"Оборонний бюджет закладено в умовах найбільшого збройного конфлікту в Європі з часів Другої світової. На полі бою ведеться постійна запекла боротьба, тож вірогідність збільшення інтенсивності бойових дій існує щодня. Це слід враховувати, як і можливе зростання чисельності армії, яку треба буде своєчасно забезпечувати", — повідомив представник Міноборони.

Фінансування оборонного відомства

Загалом у 2024-му видатки на потреби оборонного відомства сягнуть рекордних 1,164 трлн гривень.

У попередні роки оборонний бюджет був такого обсягу:

2021 рік — 120 млрд грн;

2022 рік — 555 млрд грн;

2023 рік — 860 млрд грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ми інформували, як військовим оформити допомогу при пораненні на фронті. Виплата додаткової винагороди ("бойових") здійснюється за період стаціонарного лікування військового у закладах охорони здоров’я

Також ми писали, що кожен військовослужбовець Збройних сил України має право вийти на пенсію після звільнення з військової служби. При цьому державою передбачено три види пенсійних виплат.