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Страхові виплати у 2024 році — відомо, як змінились суми

3 січня 2024 08:54
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Розміри страхових виплат — як змінилися суми у 2024 році
Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У січні 2024 року підвищились розміри страхових виплат для громадян. Змінились мінімальна та максимальна ставки.

Про це повідомляє видання Sud.ua.

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Як зростуть страхові виплати у 2024-му

Питання страхових виплат регулює стаття 36 закону "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Згідно з нею, сума щомісячної страхової виплати залежить від ступеня втрати працездатності (у процентах) та виходить із середньомісячної заробітної платні, яку громадянин одержував до ушкодження здоров’я.

Розміри виплат для потерпілих, у кого це право настане після 1 січня 2024 року, будуть такі:

  • мінімальна щомісячна страхова виплата у перерахунку на 100% втрати професійної працездатності не може бути меншою за мінімальну зарплату — 7,1 тис. грн;
  • максимальна щомісячна страхова виплата не може бути вищою за чотири мінімальні зарплати — 28,4 тис. грн (7,1 тис. грн х 4).

Виплата страхових сум, які призначать працівникам у січні, буде здійснена у лютому.

Зміна мінімальної зарплати з 1 січня

Відповідно до закону про держбюджет, з 1 січня 2024-го розмір мінімальної заробітної плати зріс із 6,7 тис. грн до 7,1 тис. грн. При цьому з 1 квітня зросте ще раз — до 8 тис. грн.

Окрім страхових виплат, це вплине на:

  • розмір Єдиного соціального внеску (22%), який зросте до 1562 грн;
  • перерахунок мінімального розміру пенсій, який становитиме 2,84 тис. грн (7,1 тис. х 40%).
  • зарплати бюджетників — посадові оклади працівника 1-го тарифного розряду ЄТС зростуть до 3,19 тис. грн, а з 1 квітня — до 3,6 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2024 року підвищуються розміри мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. У зв'язку з цим зростуть ліміти та податки для фізосіб-підприємців.

Також ми писали про те, для українських громадян не планують запроваджувати податок у 18%. Такої новації не закладено у Національну стратегію уряду.

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