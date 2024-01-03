Заработные платы повысят в 2024-м — когда бюджетники получат больше

Кошелек с деньгами. Фото: Unplush

В Украине в 2024 году дважды повысится размер минимальной заработной платы, которая в итоге должна вырасти на 1,3 тыс. гривен. Учитывая это, работники бюджетной сферы должны получить больше.

Соответствующие изменения предусматривает закон о Государственном бюджете.

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Как изменятся показатели минимальной зарплаты

Минимальная заработная плата является минимальным размером оплаты труда за выполненную работником месячную (повременную) норму труда, установленную ст. 95 Кодекса законов о труде и ст. 3 закона "Об оплате труда".

В январе 2024 года минимальная заработная плата прибавит 400 гривен. Если в прошлом году ее размер был заморожен на уровне предыдущего года в 6,7 тыс. гривен, то сейчас "минималку" зафиксируют в 7,1 тыс. гривен.

В апреле текущего года минимальная заработная плата повысится во второй раз. Она должна прибавить сразу 900 гривен — до 8 тыс. гривен.

Заработная плата бюджетников

Учитывая новые размеры минимальной зарплаты, работодателям нужно будет начислять зарплату не менее 7,1 тыс. гривен за проделанную работу за месяц.

Так, от минимальной зарплаты зависят должностные оклады (тарифные ставки) рабочих учреждений и организаций бюджетной сферы. Поэтому из-за повышения "минималки" пропорционально вырастет и зарплата бюджетников. Правительство следит за тем, чтобы оклад работников I тарифного разряда Единой тарифной сетки был на уровне 44,5% от минимальной зарплаты.

До сих пор должностные оклады рассчитывались исходя из должностного оклада работника І тарифного разряда в 2,89 тыс. гривен.

Правительство еще не утвердило решение, однако предполагали, что в январе должностной оклад работника I тарифного разряда ЕТС вырастет до 3,19 тыс. гривен, а в апреле — до 3,6 тыс. гривен.

На днях в Кабинете министров заявили, что в 2024 году Украине необходимо более 37 млрд долларов внешнего финансирования для покрытия расходов на бюджетную сферу.

Несмотря на то, что минимальная заработная плата связана с оплатой труда, ее показатели также влияют на другие социальные выплаты и санкции, поскольку имеют законодательную "привязку" к уровню "минималки".

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в 2024 году финансирование оборонного сектора по сравнению с довоенным периодом вырастет в десять раз. В частности, на денежное довольствие и доплаты военнослужащим направят более 751 млрд гривен.

Также мы писали, что в январе 2024 года повысились размеры страховых выплат для граждан. Изменились минимальные и максимальные ставки.