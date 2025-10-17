Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Зарплати бюджетників — кого не торкнуться зміни у 2026 році

Зарплати бюджетників — кого не торкнуться зміни у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 14:30
Оновлено: 15:17
Зарплати у бюджетній сфері 2026 — підвищення торкнеться не всіх
Викладачка в класі. Фото: Freepik

Український уряд має намір підвищити заробітні плати працівникам бюджетної сфери у 2026 році, однак зміни торкнуться не всіх. Відомо, що чекає представників сфери освіти, охорони здоров'я та культури.

Про це йдеться у відповіді низки міністерств на депутатський запит.

Реклама
Читайте також:

Необхідність підвищення зарплат бюджетникам

Як зазначив народний депутат від партії "Євросолідарність" Олексій Гончаренко, він звернувся до Кабінету міністрів з вимогою підвищити зарплати всім працівникам бюджетної сфери. Зокрема, працівникам культури та шкільної медицини. 

Нардеп зауважив, що нинішні розміри зарплат фахівців не відповідають реаліям, не дозволяють гідно жити та мати фінансову мотивацію надалі працювати.

Він зазначив, що зараз вчителям у середньому виплачують близько 16 тис. грн, бібліотекарям та музейникам — ще менше, а медичним працівникам у закладах освіти — 8 тис. грн. 

"Я і далі буду добиватися підвищення зарплат і ставитиму питання нашим міністрам... Ви хочете, щоб люди жили чи виживали?" — написав Гончаренко, наголосивши на необхідності підвищення оплати праці у вищевказаних сферах задля справедливого підходу для всіх працівників-бюджетників.

зарплати 2025
Звернення. Джерело: Telegram-канал нардепа О. Гончаренко

Відповідь міністерств щодо зарплат 

Нардеп опублікував кілька офіційних відповідей від міністерств з поясненням, що чекає на працівників вищевказаних сфер.

Зокрема, у Міністерстві економіки повідомили, що протягом 2026–2028 років планують поступово підвищувати базовий тарифний розряд Єдиної тарифної сітки. А саме:

  • у 2026 році — 3 470 грн;
  • у 2027 році — 3 744 грн;
  • у 2028 році — 4 018 грн.

У Міністерстві освіти поінформували, що у проєкті Державного бюджету на наступний рік передбачене підвищення оплати праці педагогів:

  • на 30% — із 1 січня 2026 року;
  • на 20% — із 1 вересня 2026 року.

Що стосується медичних працівників освітніх закладів, то у відомстві заявили, що підвищення наступного року не планують. Більше зможуть отримувати лише медики прифронтових районів. Для них буде передбачена так звана "воєнна надбавка" у 20%.

У Міністерстві культури та стратегічних комунікацій у листі повідомили, що у сфері культури ймовірність зростання зарплат може бути тільки після оновлення постанови № 1298 Кабінету Міністрів від 30.08.2002 року, що регулює тарифну сітку для всіх бюджетників.

Раніше ми писали, чи очікується індексація заробітної плати у листопаді 2025 року. Держстат оприлюднив індекс інфляції, від якого залежить можливість осучаснення виплат наступного місяця.  

Також повідомлялося, які будуть правила розрахунку надбавок до зарплат для педагогів. Восени розміри доплат за роботу в несприятливих умовах зросли.  

Олексій Гончаренко зарплати виплати робота гроші
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації