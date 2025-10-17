Зарплати у бюджетній сфері 2026 — підвищення торкнеться не всіх

Викладачка в класі. Фото: Freepik

Український уряд має намір підвищити заробітні плати працівникам бюджетної сфери у 2026 році, однак зміни торкнуться не всіх. Відомо, що чекає представників сфери освіти, охорони здоров'я та культури.

Про це йдеться у відповіді низки міністерств на депутатський запит.

Реклама

Читайте також:

Необхідність підвищення зарплат бюджетникам

Як зазначив народний депутат від партії "Євросолідарність" Олексій Гончаренко, він звернувся до Кабінету міністрів з вимогою підвищити зарплати всім працівникам бюджетної сфери. Зокрема, працівникам культури та шкільної медицини.

Нардеп зауважив, що нинішні розміри зарплат фахівців не відповідають реаліям, не дозволяють гідно жити та мати фінансову мотивацію надалі працювати.

Він зазначив, що зараз вчителям у середньому виплачують близько 16 тис. грн, бібліотекарям та музейникам — ще менше, а медичним працівникам у закладах освіти — 8 тис. грн.

"Я і далі буду добиватися підвищення зарплат і ставитиму питання нашим міністрам... Ви хочете, щоб люди жили чи виживали?" — написав Гончаренко, наголосивши на необхідності підвищення оплати праці у вищевказаних сферах задля справедливого підходу для всіх працівників-бюджетників.

Звернення. Джерело: Telegram-канал нардепа О. Гончаренко

Відповідь міністерств щодо зарплат

Нардеп опублікував кілька офіційних відповідей від міністерств з поясненням, що чекає на працівників вищевказаних сфер.

Зокрема, у Міністерстві економіки повідомили, що протягом 2026–2028 років планують поступово підвищувати базовий тарифний розряд Єдиної тарифної сітки. А саме:

у 2026 році — 3 470 грн;

у 2027 році — 3 744 грн;

у 2028 році — 4 018 грн.

У Міністерстві освіти поінформували, що у проєкті Державного бюджету на наступний рік передбачене підвищення оплати праці педагогів:

на 30% — із 1 січня 2026 року;

на 20% — із 1 вересня 2026 року.

Що стосується медичних працівників освітніх закладів, то у відомстві заявили, що підвищення наступного року не планують. Більше зможуть отримувати лише медики прифронтових районів. Для них буде передбачена так звана "воєнна надбавка" у 20%.

У Міністерстві культури та стратегічних комунікацій у листі повідомили, що у сфері культури ймовірність зростання зарплат може бути тільки після оновлення постанови № 1298 Кабінету Міністрів від 30.08.2002 року, що регулює тарифну сітку для всіх бюджетників.

Раніше ми писали, чи очікується індексація заробітної плати у листопаді 2025 року. Держстат оприлюднив індекс інфляції, від якого залежить можливість осучаснення виплат наступного місяця.

Також повідомлялося, які будуть правила розрахунку надбавок до зарплат для педагогів. Восени розміри доплат за роботу в несприятливих умовах зросли.