Зарплаты в бюджетной сфере 2026 — повышение коснется не всех

Преподавательница в классе. Фото: Freepik

Украинское правительство намерено повысить заработные платы работникам бюджетной сферы в 2026 году, однако изменения коснутся не всех. Известно, что ждет представителей сферы образования, здравоохранения и культуры.

Об этом говорится в ответе ряда министерств на депутатский запрос.

Необходимость повышения зарплат бюджетникам

Как отметил народный депутат от партии "Евросолидарность" Алексей Гончаренко, он обратился в Кабинет министров с требованием повысить зарплаты всем работникам бюджетной сферы. В частности, работникам культуры и школьной медицины.

Нардеп отметил, что нынешние размеры зарплат специалистов не соответствуют реалиям, не позволяют достойно жить и иметь финансовую мотивацию в дальнейшем работать.

Он отметил, что сейчас учителям в среднем выплачивают около 16 тыс. грн, библиотекарям и музейщикам — еще меньше, а медицинским работникам в учебных заведениях — 8 тыс. грн.

"Я и дальше буду добиваться повышения зарплат и буду задавать вопросы нашим министрам... Вы хотите, чтобы люди жили или выживали?", — написал Гончаренко, подчеркнув необходимость повышения оплаты труда в вышеуказанных сферах для справедливого подхода для всех работников-бюджетников.

Обращение. Источник: Telegram-канал нардепа А. Гончаренко

Ответ министерств по зарплатам

Нардеп опубликовал несколько официальных ответов от министерств с объяснением, что ждет работников вышеуказанных сфер.

В частности, в Министерстве экономики сообщили, что в течение 2026-2028 годов планируют постепенно повышать базовый тарифный разряд Единой тарифной сетки. А именно:

в 2026 году — 3 470 грн;

в 2027 году — 3 744 грн;

в 2028 году — 4 018 грн.

В Министерстве образования проинформировали, что в проекте Государственного бюджета на следующий год предусмотрено повышение оплаты труда педагогов:

на 30% — с 1 января 2026 года;

на 20% — с 1 сентября 2026 года.

Что касается медицинских работников образовательных учреждений, то в ведомстве заявили, что повышения в следующем году не планируют. Больше смогут получать только медики прифронтовых районов. Для них будет предусмотрена так называемая "военная надбавка" в 20%.

В Министерстве культуры и стратегических коммуникаций в письме сообщили, что в сфере культуры вероятность роста зарплат может быть только после обновления постановления № 1298 Кабинета министров от 30.08.2002 года, регулирующего тарифную сетку для всех бюджетников.

