Зарплати в Україні — які коефіцієнти та суми індексації передбачені у листопаді

Державна служба статистики оприлюднила індекс інфляції за вересень, від якого залежить можливість здійснення індексації заробітної плати у листопаді 2025 року. Відомо, які будуть коефіцієнти, суми індексації та інші нюанси для розрахунку виплат працівникам наступного місяця.

Питання осучаснення доходів прописане у Законі №4059-IX "Про Держбюджет на 2025 рік".

Індексація зарплати у листопаді 2025 року

Починаючи з січня 2025 року, індексацію в країні обнулили. Аналогічно мають вчинити і в 2026 році, як свідчить законопроєкт щодо головного кошторису на наступний рік.

Згідно з правилами, базовим місяцем тепер вважається січень, а індекс споживчих цін рахують наростаючим підсумком з лютого. Індексація зарплати можлива у разі перевищення 103%. Така можливість цьогоріч випала у липні. Тоді для працівників сума індексації становила:

У разі січня як базового місяця для розрахунку — 133 грн. У разі лютого для розрахунку — 105 грн.

У наступні місяці ситуація не зазнала змін. Щодо листопада, то з огляду на вересневий індекс інфляції, оприлюднений Державною службою статистики, у 100,3% — коефіцієнти та розміри індексації не зміняться.

Нюанси розрахунку індексації доходів

Індексацію зарплати проводять в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який цьогоріч становить 3 028 грн. Цей показник є базовим для визначення максимальної суми доходу, що підлягатиме індексації. Для встановлення суми осучаснення використовують формулу: суму доходу, що підлягає індексації потрібно помножити на величину приросту індексу споживчих цін і результат поділити на 100%. Частина доходу, що перевищує прожитковий мінімум індексації не підлягає.

Водночас є нюанси розрахунку індексації у разі підвищення заробітної плати. Так, якщо сума, на яку зросла зарплата, менша, ніж розмір індексації, то вона продовжуватиме нараховуватися. Сума до виплати буде обчислюватися як різниця між розміром індексації та сумою підвищення.

Коли дохід зріс без збільшення тарифних ставок та окладів, то нарахована сума індексації не зменшиться на розмір підвищення. Коли ж підвищення зарплати відбулося шляхом збільшення ставок та окладів, то до розрахунку суми мають включати всі складові доходу, які не є одноразовими. Якщо розмір підвищення зарплати перевищить суму індексації, то індексацію не нарахують. Місяць, коли відбулося підвищення зарплати, стане базовим для подальшого визначення індексації для конкретного працівника.

У разі, якщо працівник працює неповний робочий час, то індексацію слід здійснювати, виходячи з повного робочого дня та виплачувати, з огляду на фактично відпрацьований час. Аналогічні правила діють щодо розрахунку індексації, якщо працівник перебуває на лікарняному чи у відпустці.

Раніше ми писали, що в період воєнного стану деякі працівники почнуть отримувати доплати у розмірі 200% від окладу. Додаткові виплати нададуть тим, хто мешкає поблизу територій, де відбуваються бойові дії.

Ще розповідали про те, кому з педагогів передбачені підвищені розміри виплат. Йдеться про надбавки за роботу в несприятливих умовах, які восени суттєво зросли.