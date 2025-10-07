Відео
Вчителям подвоїли доплати у дев'яти областях — хто отримає більше

Вчителям подвоїли доплати у дев'яти областях — хто отримає більше

Дата публікації: 7 жовтня 2025 14:30
Зарплати вчителів у низці регіонів виплачуватимуть за новими правилами — деталі
Вчителька в класі з учнями. Фото: Новини.LIVE

З жовтня 2025 року в закладах освіти дев'яти українських регіонів заробітну плату почнуть виплачувати за новими правилами. Чергові зміни для вчителів затвердив Кабінет міністрів.

Про те, що і для кого саме зміниться, розповідають Новини.LIVE.

Кого з вчителів торкнуться нові правила виплат зарплат

Як свідчить інформація на офіційному сайті уряду, новації у виплаті зарплат стосуватимуться педагогів, які працюють очно й змішано в навчальних закладах на прифронтових територіях.  

Для такої категорії освітян Кабінет міністрів переглянув розмір доплати за роботу в несприятливих умовах праці, запровадженої на початку цього року.

Згідно з рішенням, доплата для таких працівників становитиме не 2 тис. грн, а 4 тис. грн і залежатиме від навантаження. Для вчителів, які працюють більш ніж ставку, сума доплати збільшуватиметься пропорційно.

Передбачається, що збільшені доплати отримають педагоги з 84 тергромад Дніпропетровського, Донецького, Запорізького, Луганського, Миколаївського, Сумського, Харківського, Херсонського, Чернігівського регіонів.

Оскільки рішення про доплату ухвалили "заднім числом", то у жовтні вчителі отримають подвійну доплату за два місяці.

На відповідні цілі з держбюджету спрямують додатково 372,3 млн грн, що покриє необхідність у її фінансуванні до кінця року. Очікується, що зміни торкнуться понад 25,73 тис. працівників освіти.

Як змінились доплати педагогів з 1 вересня

Згідно з постановою уряду №1515, що передбачає зміни у постанові №1286 "Деякі питання оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти", з вересня розміри доплати під назвою "за несприятливі умови праці" вчителям підвищили удвічі. Доплата змінилась так:

  • з 1 січня 2025 року дорівнювала 1 тис. грн;
  • з 1 вересня 2025 року зросла до 2 тис. грн. 

Підвищена щомісячна доплата передбачена для вчителів незалежно від предметів та кількості годин, місця роботи, для директорів та заступників, які мають педагогічне навантаження, вчителів на пів ставки/з частковою зайнятістю, педагогів у будь-якому регіоні країни, закладів державної/комунальної форми власності, за основним місцем роботи та за сумісництвом.

Раніше ми писали, що середня зарплата в Україні у серпні сягнула 25,9 тис. грн. У кількох галузях суми суттєво перевищують відповідний показник.  

Ще ми повідомляли, що до закону "Про Держбюджет на 2026 рік" внесли правки щодо зарплат освітян. Очікується, що в разі схвалення — посадовий оклад підвищиться до рівня трьох мінімальних зарплат. 

зарплати вчителі виплати робота гроші
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
