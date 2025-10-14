Зарплати педагогів — які передбачені правила розрахунку нових доплат

Вчитель з учнями в класі. Фото: Freepik

Українським педагогам передбачені збільшені розміри доплат за роботу в несприятливих умовах у прифронтових школах. Відомо, хто саме отримав право на додаткові кошти, як їх будуть розрахувати та чи враховуватимуть відповідну надбавку під час розрахунку лікарняних і відпускних виплат.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію Міністерства освіти.

Розрахунок нових доплат для педагогів

Восени уряд запровадив чергове нововведення в оплаті праці вчителів. Воно стосується оновлення розміру доплати за роботу в несприятливих умовах. Таку додаткову виплату в 1,3 тис. грн ("на руки" по 1 тис. грн) запровадили на початку року, а з 1 вересня розмір доплати зріс удвічі. Кошти будуть брати з субвенції.

Правом на виплату можуть скористатися:

Всі вчителі закладів середньої освіти державної/комунальної форм власності, зокрема за сумісництвом. Непедагогічні працівники, які також мають навчальне навантаження в освітніх закладах.

Важлива вимога — залежність відповідних доплат від навантаження. Сума доплати визначається пропорційно до обсягу навчального навантаження/педагогічної роботи працівників.

Якщо у вчителя навантаження не перевищує ставку, однак йдеться про основне місце роботи, то йому мають виплатити повні 2,6 тис. грн. Якщо перевищить ставку, то сума зросте пропорційно. Сумісники також мають право на нарахування доплати пропорційно до відпрацьованих годин.

Як приклад, якщо педагог має навантаження 14 годин щотижня, то отримає додатково 2,6 тис. грн, якщо 22 години, то 3,17 тис. грн (більш ніж ставку), якщо у сумісника навантаження становить 12 годин, то нарахують 1,73 тис. грн, тобто пропорційно до робочого часу.

У разі, якщо педагог відпрацював не повний місяць через відпустку чи хворобу, то доплата як частина зарплати зменшиться пропорційно до відпрацьованого часу.

Також таку доплату включають до розрахунку середньої заробітної плати, тому під час розрахунку відпускних вона має бути її складовою. Також мають враховувати під час визначення середнього доходу для лікарняних та декретних.

Подвоєні виплати для вчителів

Також окремо уряд запровадив особливі умови для працівників дев’яти прифронтових областей. Їм удвічі підвищили вищевказану доплату. Тобто, мають право не на 2 тис., а на 4 тис. грн. Доплати нададуть вчителям "заднім числом" — з вересня.

Збільшені доплати передбачені вчителям з 84 тергромад Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.



