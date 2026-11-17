Учительница с книгами в классе. Фото: Magnific

В ноябре-декабре 2026 года в Украине работникам бюджетного сектора будет проведена индексация заработной платы, которая зависит от уровня инфляции, причем для каждого базового месяца предусмотрен свой индекс. Государственная служба статистики уже опубликовала ключевые показатели, которые будут определять размеры повышений.

О том, как изменятся выплаты, рассказывает издание Новини.LIVE со ссылкой на правила индексации, прописанные в Порядке № 1078.

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Индексация зарплат бюджетников в ноябре

Согласно постановлению правительства № 1078 "Об утверждении Порядка проведения индексации денежных доходов населения", право на индексацию зарплаты может возникать тогда, когда цены в стране растут настолько, что доход работников начинает терять свою реальную покупательную способность.

Общий индекс потребительских цен (инфляцию) рассчитывает Госстат. Индексация зарплаты возможна в случае превышения порога инфляции нарастающим итогом в 103%, то есть когда подорожание составляет более 3%.

По данным профильного издания "7eminar.ua", в этом месяце заработная плата в бюджетной сфере будет индексирована тем, у кого в качестве базового месяца определены январь–апрель текущего года.

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Сумма будет зависеть от коэффициента индексации, а он, в свою очередь, будет зависеть от уровня инфляции. Для остальных базовых месяцев (май–октябрь) права на индексацию в ноябре не будет.

"Базовым" называют месяц последнего повышения постоянного должностного оклада работника. С него начинается расчет индекса потребительских цен нарастающим итогом.

К ноябрю текущего года уже накопилась новая сумма индексации для базовых месяцев:

если базовым месяцем был январь, то индексация составит 252,9 грн;

если февраль — 216,3 грн;

если март — 159,7 грн;

если апрель — 109,8 грн.

Речь идет о фиксированных суммах за полностью отработанный месяц в рамках прожиточного минимума.

Индексация зарплат украинцев в декабре

Также Госстат уже опубликовал индекс потребительских цен за октябрь, от которого будет зависеть уровень индексации зарплат в декабре.

По информации экспертов, индекс инфляции за октябрь не превысил порог для базовых месяцев январь-апрель, поэтому в декабре размер индексации для соответствующих базовых месяцев не изменится по сравнению с ноябрем.

В связи с этим работники, у которых такие базовые месяцы, получат в конце года аналогичные суммы индексации, что и в ноябре: около 253 грн, 216 грн, 160 грн или 110 грн соответственно.

В то же время для работников, которым в прошлый раз повышали оклады в мае, июне, июле или августе, право на индексацию возникло позже. К декабрю накопился необходимый индекс инфляции, из-за чего индексация будет на следующем уровне:

для базового мая — 139,8 грн;

для базового июня — 146,4 грн;

для базового июля — 133 грн;

для базового августа — 129,8 грн.

Какие изменения в индексации зарплаты запланированы на 2027 год

В законопроекте о "Госбюджете" отмечается, что в начале 2027 года индексацию зарплат бюджетных работников, накопленную в течение предыдущего года, обнулят.

В случае принятия документа во втором чтении в Украине третий год подряд индексацию за декабрь не будут переносить на январь следующего года и не будут учитывать для работников, которые имели такое право по состоянию на конец года.

Поэтому, даже если в декабре бюджетникам начислят индексацию зарплаты, в январе 2027 года она уже не сохранится.

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