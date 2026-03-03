Оплата праці держслужбовців 2026 — які розміри мінімального та максимального окладів

Підрахунки на калькуляторі та гаманець з грошима. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 році працівники державної служби отримують вищу заробітну плату через зростання ключових показників у державному бюджеті. Відомо, як закон обмежує суми мінімального та максимального посадових окладів, а також, які передбачені рамки на нарахування премій.

Про це розповідає видання Новини.LIVE, посилаючись на норми закону 4282-IX.

Новації в оплати праці для держслужбовців у 2026 році

Закон 4282-IX реформував оплату праці держслужбовців, адже вніс зміни до одного з ключових документів № 889 "Про державну службу". Він передбачає для 2026 року:

поділ з цього року державних органів за юрисдикцією, а також типом для регулювання рівня посадових окладів;

складові сталої й варіативної заробітної плати;

обсяг гарантійних/компенсаційних виплат;

підвищення мінімального посадового окладу;

обмеження максимального рівня окладу на посадах керівників держорганів, віднесених до першого типу держорганів, юрисдикція яких охоплює всю Україну;

призупинення на час війни норми, що фонд преміювання встановлено з часткою 20% загального фонду окладів за рік та заощадження фонду оплати праці;

зіставлення з 2027-го рівень оплати праці на типових посадах держслужби з рівнем зарплат приватного сектору під час підготовки проєкту схеми окладів на посадах держслужби.

Посадові оклади, допустимі для держслужбовців у 2026 році

Загалом заробітна плата працівників держслужби у 2026 році має складатися:

Зі сталої зарплатні, куди входить:

посадовий оклад;

надбавки за вислугу років;

надбавки за ранг держслужбовця.

Варіативної зарплатні, що складається:

з місячної або квартальної премії відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи державного органу;

премії за підсумком щорічного оцінювання службової діяльності.

Посадові оклади працівників державної служби мають граничні межі. Зокрема, у 2026 році мінімальний посадовий оклад підвищився з двох до 2,5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3 328 грн).

Тобто поточного року держслужбовці можуть отримувати щонайменше 8 320 грн (2,5 × 3 328 грн).

Також закон встановив обмеження на максимальний розмір посадового окладу на посадах керівників держорганів, віднесених до першого типу держорганів, юрисдикція яких поширюється на всі регіони, — 15 розмірів мінімального розміру посадового окладу.

Таким чином, держслужбовці мають право на максимальний посадовий оклад, що не може перевищувати 124 800 грн (15 × 8 320 грн).

Граничні розміри премій, доплат та надбавок

Цього року розмір премії держслужбовця не може перевищувати закріпленої єдиної планки. А саме:

для місячної премії — 30% від окладу за фактично відпрацьований час за місяць, за який виплачується премія;

для квартальної премії — 90% від окладу за фактично відпрацьований час за квартал, за який виплачується премія;

загальний розмір премій, на який має право держслужбовець за рік — 30% фонду сталої зарплати за рік.

Розмір надбавок до окладів за ранги держслужбовців у 2026 році стартують з 200 грн і досягають 1 000 грн.

Надбавка за вислугу років встановлюється на рівні 2% від окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не вище 30% окладу.

Матеріальна допомога у разі виходу у щорічну основну відпустку у 30 календарних днів дорівнює середньомісячній зарплаті.

