Мінімальна зарплата — кому з працівників заплатять менше у березні

У 2026 році діють нові норми щодо рівня мінімальної заробітної плати, нижче якої роботодавці не мають права платити. Однак у Державній службі України з питань праці пояснили, що є ситуації, коли допускається оплата у меншому обсязі.

Коли зарплата може бути нижчою за мінімальну

Як зазначають інспектори праці, згідно зі ст. 21 закону "Про оплату праці" громадяни мають право на оплату своєї праці в рамках норм законодавства, колективного договору та вимог трудового договору.

Відповідно до деяких винятків, рівень зарплати може бути нижчим за встановлену норму у трудовому договорі від розміру мінімальної зарплати виключно тоді, коли це сталося з вини працівника. Йдеться про такі ситуації:

Порушення норм виробітку, вказаного у договорі; Виготовлення продукції з браком; Інші причини, передбачені законодавством, що призвели до скорочення результатів праці через дії працівника.

За таких обставин зменшення розміру зарплати не буде вважатися порушенням норм законодавства про мінімальну зарплату.

Коли скорочення зарплатні заборонене

За інформацією Держпраці, будь-яка зміна оплати праці у бік зниження з причин, що не залежать від трудової діяльності працівника, вважається протиправним. Зокрема, заборонено знижувати зарплатню у зв'язку з:

походженням/соціальним станом;

національністю, статтю, мовою або політичними поглядами;

релігійними переконаннями;

членством у профспілках чи інших об’єднаннях громадян;

місцем проживання чи характером роботи.

У відомсті резюмували, що оплата праці може бути нижчою за мінімальний рівень виключно тоді, коли працівник не впорався із завданнями. В усіх інших випадках зниження зарплатні порушує законодавство і може бути підставою для подальшого притягнення роботодавця до відповідальності.

Яка передбачена мінімальна зарплата у 2026 році

У 2026 році в країні діє оновлений мінімум оплати праці за некваліфіковану роботу, нижче якого роботодавцям заборонено платити своїм підлеглим за місячну норму праці.

Відповідно до норм закону про держбюджет на поточний рік, рівень мінімальної зарплати наступний:

погодинний вимір: 52 грн (більше на 4 грн проти 2025 року, раніше було 48 грн);

місячний вимір: 8 647 грн (вище на 647 грн проти минулорічного показника).

Йдеться про суму до утримання обов’язкових податків (мінус 18% ПДФО та 5% військового збору), а після — дорівнює близько 6 658 грн.

