Зарплаты 2026: украинцам могут урезать суммы без предупреждения

Дата публикации 19 марта 2026 14:30
Денежные купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году в Украине продолжает действовать особый подход в трудовых отношениях, в частности относительно условий оплаты труда, продиктованный военным положением. Работодатели наделены большими правами в вопросе сокращения заработной платы работников.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда, передают Новини.LIVE.

Какие правила снижения зарплаты в мирное время

По информации Гоструда, работодатель имеет право вносить изменения в размер оплаты труда, предупреждая подчиненных о таком решении заранее. Это прописано в статье 103 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ).

Согласно ее нормам, в мирное время работников должны ставить в известность об изменении оплаты труда в сторону снижения в течение двух месяцев до начала действия такого решения.

Кроме того, соответствующее правило актуально для любых изменений, которые могут повлиять на размер доходов работников.

Что изменилось для украинцев в период военного положения

Как объясняют специалисты Гоструда, граждане должны знать об особых правилах во время действия военного положения, которые урезают их права в вопросе оплаты труда.

Так, согласно закону "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", во время войны предусмотрен другой порядок информирования работников о намерении сократить оплату труда.

Работодатели не обязаны соблюдать срок в два месяца относительно предупреждения о решении ограничить зарплату.

Они должны лишь поставить в известность работников об изменении существенных условий труда, в том числе и зарплаты, не позднее чем до введения таких изменений.

Таким образом, работодатели могут самовольно внести изменения в размер зарплаты без четких рамок на предупреждение и только проинформировать о соответствующем факте.

В Гоструда отметили, что возвращение к предыдущим правилам возможно после завершения военного положения.

Ранее мы писали, что выплата помощи на оздоровление для учителей имеет свои правила. В частности, педагоги не смогут претендовать на такие выплаты на том месте работы, где работают по совместительству.

Еще рассказывали, что в текущем году действуют новые нормы по минимальной заработной плате. Однако в Гоструда объяснили, что в некоторых случаях работодатели имеют право платить работникам меньше установленного уровня.

Частые вопросы

Что ждет за несвоевременную выплату зарплаты 

По информации Гоструда, во время войны могут быть форс-мажорные обстоятельства и работодателей освобождают от ответственности в случае нарушения сроков начисления зарплаты. Однако речь идет о единственном случае, когда такое возможно. Простить несвоевременность оплаты труда могут, если те докажут, что она возникла из-за боевых действий или других обстоятельств непреодолимой силы.

Будет ли индексация заработной платы в апреле

Государственная служба статистики обнародовала индекс инфляции за предыдущий месяц. От этого показателя зависит, будет ли индексация зарплаты в апреле 2026 года. Он составляет 101,0% и не превышает порога в 103%, что требует пересмотра зарплаты.

В связи с этим осовременивания выплат ждать не стоит. Таким образом, индексации заработной платы не будет четыре месяца подряд с начала года.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

