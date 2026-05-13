Зарплата на 31% выше: кому повысили зарплату в Киеве до 31 500 грн

В столице Украины средняя заработная плата некоторых специалистов повысилась до 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря этому работодатели предлагают работникам работу со средним доходом от 28 000 до 31 500 грн по состоянию на май 2026 года.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE, ссылаясь на данные одного из кадровых сайтов.

Кому повысили зарплату в Киеве в 2026 году

По информации портала по поиску работы Work.ua, в течение последнего года более чем на четверть средняя заработная плата в Украине повысилась по вакансиям "Грузчик" (такелажник, транспортировщик).

По состоянию на май в среднем таким работникам в Киеве платят 31 500 грн. Показатель на 31% выше по сравнению с маем прошлого года. Речь идет о медиане зарплат, рассчитанных на основе данных 1 082 вакансий, размещенных на сайте за три месяца. В то же время, за последний год количество предложений такой работы сократилось на 8%.

Графика изменения зарплаты. Источник: work.ua

Далее по динамике роста зарплаты за последний год идут "Продавцы-консультанты" (Реализатор, Помощник продавца), которые в среднем в Киеве зарабатывают 30 000 грн. Сумма на 28% превышает показатель, зафиксированный в мае прошлого года. К такому выводу пришли на основе данных 5 453 вакансий за последние три месяца. Однако количество предложений за год упало на 17%.

Динамика изменения зарплаты. Источник: work.ua

Также активно выросла зарплата у "Кассиров", которые в среднем в Киеве зарабатывают 28 000 грн, что на 26% больше по сравнению с маем прошлого года. Медиану заработных плат рассчитали по данным из 1 583 вакансий, размещенных на портале за квартал. За последний год количество предложений такой работы сократилось на 36%.

Графика изменения зарплаты. Источник: work.ua

Также в перечне тех, у кого доход за последний год не стоял на месте:

Оптометрист — 32 500 грн (+ 30%);

Биолог — 32 500 грн (+30%);

Монтажник — 42 500 грн (+31%);

Домработница — 45 000 грн (+30%);

Ветеринар — 45 000 грн (+29%);

Мастер-приемщик — 57 500 грн (+28%).

Какая в среднем зарплата в Киеве в мае

Как свидетельствуют данные портала, в этом месяце средняя зарплата в Киеве составляет 35 000 грн по вакансиям. За последний месяц она не изменилась, однако в марте составляла 33 900 грн. За последний год повысилась на 22%. В прошлом году показатель находился на уровне 28 800 грн.

Графика за последний год. Источник: work.ua

Медиану заработных плат рассчитали по данным из 54 364 предложений работы, размещенных на сайте за последние три месяца.

Еще Новини.LIVE писали, когда могут отчислить зарплату у работников. Такое может произойти для погашения неиспользованного аванса на командировку, из-за отчислений за вред, причиненный работником, а также в случае удержания из-за неотработанных дней отпуска по увольнению. В целом работодатели имеют право забрать до 50% зарплаты.

Также Новини.LIVE рассказывали, что за последний год существенно средняя зарплата в Украине выросла у маркировщиков. По состоянию на май в среднем таким специалистам платят 25 000 грн, что на 85% больше, чем было в аналогичный период прошлого года.