Нестабільна зарплата: як із 20 000 грн сформувати фінансову подушку

Гроші в чоловічих руках. Фото: Новини.LIVE

Коли заробіток щомісяця змінюється, витратити всю отриману суму одразу — ризик залишитися без грошей до наступного надходження. Якщо дохід становить 20 000 грн, частину коштів варто одразу розподілити на обов’язкові платежі, продукти, резерв та непередбачені витрати. За правильної схеми навіть у місяць із меншим заробітком можна мати запас коштів і не залізати в борги.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на видання "Гаразд".

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Як розподілити 20 000 грн

На платформі "Гаразд" радять планувати особистий бюджет, враховувати регулярні витрати та формувати заощадження. За нестабільного доходу це особливо важливо, адже наступного місяця заробіток може виявитися нижчим.

Як приклад можна розподілити 20 000 грн так:

8 000 грн — обов’язкові платежі. Сюди можна віднести комунальні послуги, житло та інші рахунки, які потрібно сплатити незалежно від розміру доходу.

5 000 грн — продукти та побутові покупки.

3 000 грн — фінансова подушка. Цю суму краще відкласти одразу після отримання грошей і не використовувати для звичайних покупок.

2 000 грн — транспорт, мобільний зв’язок та інші регулярні витрати.

2 000 грн — непередбачені витрати.

У такій схемі всі 20 000 грн мають конкретне призначення, а 3 000 грн одразу перетворюються на запас.

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Скільки можна накопичити

Якщо щомісяця відкладати по 3 000 грн, за три місяці резерв становитиме 9 000 грн. За пів року сума зросте до 18 000 грн, а за рік — до 36 000 грн.

Такий запас може стати у пригоді, якщо наступного місяця дохід зменшиться або виникнуть непередбачені витрати.

Наприклад, якщо замість 20 000 грн людина отримає лише 15 000 грн, резерв у 18 000 грн після шести місяців накопичень уже дозволить частково компенсувати падіння доходу.

Що робити, якщо заробіток впав

Коли дохід зменшився, першими мають залишатися витрати, без яких неможливо обійтися. Це житло, комунальні послуги, харчування та інші обов’язкові платежі.

Водночас необов’язкові покупки можна перенести. Наприклад, якщо у місяць із доходом 15 000 грн скоротити витрати на побутові покупки та тимчасово зменшити суму заощаджень із 3 000 до 1 000 грн, частину резерву все одно вдасться зберегти.

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