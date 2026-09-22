Виплати від Франції: як і хто може оформити 1 800 грн на пів року

Дорослі з дитиною. Фото: Freepik

Восени 2026 року французька неурядова організація "Acted" відкрила реєстрацію на програму фінпідтримки жителів одного з прифронтових регіонів. У її рамках громадянам, які продовжують мешкати на території громади, нададуть можливість оформити щомісячні виплати у 1 800 грн для кожного в родині, а також іншу фіндопомогу.

Про те, хто може отримати виплати, розповідає видання Новини.LIVE.

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Де восени доступна допомога родинам від Франції

Як розповіли в територіальній громаді, у вересні оформити виплати на шестимісячний період від французької організації "Acted" зможуть громадяни, які мешкають у Херсонській області.

Зокрема, така фінансова підтримка доступна для Станіславської тергромади. Влада вже передала представникам організації попередні списки жителів.

Згідно з умовами програми, домогосподарства, які продовжують фактично проживати на території відповідної громади, отримають по 1 800 грн. Така сума передбачена для кожного члена родини. Триватиме програма з надходження щомісячних виплат протягом пів року.

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Водночас, для тих жителів громади, яким довелося евакуюватися в безпечні регіони, і не зможуть оформити таку допомогу, буде доступна підтримка від інших благодійників. Зокрема, ті, хто переїхав у період від 45 днів до пів року, зможуть оформити разову у 12 400 грн (розраховану на три місяці) та 2 000 грн від держави щомісячно як внутрішнім переселенцям.

Окрім того, жителям області невдовзі стане доступна можливість оформлення "зимової" грошової допомоги, призначеної для опалювального сезону.

Виплати отримають тільки пільгові категорії громадян із зони активних бойових дій. Після оприлюднення постанови Кабінету міністрів жителям у громаді необхідно буде подати документи окремо.

Як оформити щомісячні виплати на пів року

У разі відповідності вищевказаним умовам програми французької неурядової організації "Acted" громадяни мають:

Звернутися до старости чи відповідальних осіб у населеному пункті щодо дії програми та надати копії документів для оформлення виплат; Взяти контактний номер телефону працівника "Acted"; Здійснити дзвінок представникові організації, щоб уточнити та підтвердити свої дані.

Після цього виплати будуть надходити через переказ на банківський рахунок IBAN будь-якої фінустанови.

Влада громади пояснила, що просять звертатися особисто, оскільки через нестабільний мобільний зв’язок та інтернет, неможливо здійснити автоматичну реєстрацію.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Миколаєві наприкінці вересня громадяни отримали можливість зареєструватися на програму з надання грошової допомоги від UNHCR. Кошти отримають ті, хто має вразливості, і був змушений залишити власні оселі через війну. Передбачається, що кожному з родини нарахують або по 10 800 грн (3 600 грн за три місяці), або по 12 300 грн (4 100 грн).

Ще Новини.LIVE писали про те, що громадянам доступна грошова допомога від Норвегії. Йдеться про гранти у розмірі до 3 000 доларів. Виплати передбачені тим, хто втратив доступ до полів через замінування. Ініціатива поширюється на Печенізьку й Балаклійську громади Харківського регіону.