Работаете удаленно: что делать, если работодатель не платит

Женщина работает за компьютером. Фото: magnific.com

Работница требовала выплатить ей более 765 тыс. грн за период удаленной работы. Работодатель утверждал, что она фактически не выполняла свои обязанности, однако Верховный Суд обратил внимание на другое: если компания сама перевела сотрудника на удаленный формат работы, она должна доказать, что надлежащим образом организовала такую работу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

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Почему возник спор по поводу зарплаты

В центре дела оказалась сотрудница, которая работала удаленно. За этот период образовалась значительная задолженность по выплате заработной платы — более 765 тыс. грн.

Работодатель оспаривал требования работницы. Его позиция заключалась в том, что она фактически не работала, а потому не имела оснований требовать оплату за этот период.

Однако суд обратил внимание на то, что работница не была уволена за прогул, к дисциплинарной ответственности ее не привлекали, а приказ о дистанционной работе не отменялся. То есть трудовые отношения продолжались.

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Кто должен доказывать, что человек работал

Верховный Суд отметил, что в такой ситуации недостаточно просто заявить, что работник фактически не выполнял свои обязанности.

Если работодатель организовал удаленную работу, именно он должен доказать, что создал работнику необходимые условия для ее выполнения. Также работодатель должен подтвердить, что работник без уважительных причин отказался выполнять свои трудовые обязанности.

Это важно для работников, работающих из дома. Сам факт того, что человек не находится в офисе, не означает, что работодатель может автоматически считать его неработающим.

Что должен обеспечить работодатель

Согласно законодательству, удаленная работа является полноценной формой организации труда. Работник выполняет работу за пределами помещения работодателя с использованием информационно-коммуникационных технологий.

В трудовом договоре должны быть определены, в частности, порядок обеспечения работника необходимым оборудованием и программными средствами, правила представления отчетов о выполненной работе, а также компенсация расходов, связанных с дистанционной работой.

Если такие положения не прописаны в договоре, обеспечение работника необходимыми средствами возлагается на работодателя.

Что это означает для зарплаты украинцев

Для работника это означает, что дистанционный формат сам по себе не лишает его права на заработную плату.

Если человек официально остается трудоустроенным, приказ о дистанционной работе действует, а работодатель не доказал законных оснований для невыплаты зарплаты, вопрос оплаты труда может быть решен в пользу работника.

В то же время удаленная работа не означает, что работник может не выполнять свои обязанности. Работник так же должен выполнять трудовые функции, соблюдать установленные правила взаимодействия и выполнять законные распоряжения работодателя. Верховный Суд отдельно подчеркивал, что дистанционный режим сам по себе не освобождает от выполнения трудовых обязанностей.

Поэтому работникам, работающим удаленно, следует сохранять переписку с работодателем, рабочие задания, отчеты, результаты выполненной работы и другие подтверждения трудовой деятельности. Такие документы могут иметь значение, если возникнет спор относительно выплаты зарплаты.

Можно ли требовать зарплату через суд

Если работодатель не выплачивает заработанные средства, работник может отстаивать свое право в суде. При этом в трудовых спорах важное значение имеют документы, подтверждающие наличие трудовых отношений, условия работы и размер причитающихся выплат.

В этом деле Верховный Суд обратил внимание именно на распределение бремени доказывания. Если работодатель ссылается на то, что работник не работал, он должен надлежащим образом подтвердить эти обстоятельства.

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