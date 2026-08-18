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Головна Фінанси Робота онлайн в Україні: кого найбільше шукають та які зарплати

Робота онлайн в Україні: кого найбільше шукають та які зарплати

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2026 14:30
Зарплата до 45 500 грн: кому в Україні найбільше пропонують віддалену роботу
Людина кладе гроші до гаманця. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році на українському ринку праці продовжує користуватися попитом віддалений формат роботи. Найбільше шукають фахівців для сфери продажу, виробництва, освіти, реклами, логістики, інформаційних технологій та пошуку персоналу, а заробітна плата може сягати 45 500 грн.

Про це розповідає видання Новини.LIVE, посилаючись на аналіз одного з кадрових порталів

Кому найбільше пропонують віддалену роботу

Якщо раніше віддалений формат співпраці асоціювався здебільшого з програмуванням чи SMM, то в останні роки роботодавці пропонують дистанційну роботу продавцям, рекрутерам, репетиторам, логістам, операторам та будівельникам. 

Роздрібна торгівля, продажі, закупівлі

Згідно з дослідженням, найчастіше в оголошеннях пропонують онлайн-формат для спеціалістів у сфері "Роздрібна торгівля, продажі, закупівлі". Таку роботу обіцяють менеджерам із продажу, менеджерам інтернет-магазинів, онлайн-консультантам та помічникам, які віддалено працюватимуть із замовленнями та клієнтами. У середньому оплата праці за такими вакансіями становить 20 000 грн. 

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Виробництво та робітничі спеціальності

Також значна кількість вакансій для дистанційної роботи у категорії "Виробництво та робітничі спеціальності". Йдеться про можливість виконнання частини своїх обов'язків поза робочим місцем.

Зокрема, серед таких вакансій — робота для швачок, кравчинь та вишивальників, якщо замовлення можна виконувати вдома.

Будівництво, облицювальні роботи

Також віддалену роботу пропонують у сфері "Будівництво, облицювальні роботи". Йдеться про виконанння завдань поза робочим місцем. Такі пропозиції доступні підсобникам, вантажникам та різноробочим, а формат конкретної роботи буде залежити від роботодавця та обов’язків. За такими вкансіями у середньому пропонують 45 500 грн.

Освіта, переклад

Працювати онлайн дають можливість також вчителям та репетиторам. За віддалений формат у категорії "Освіта, переклад" пропонують у середньому заробітну плату на рівні  26 500 грн. При цьому такі фахівці можуть працювати із учнями, які проживають як в Україні та і за кордоном. 

Реклама, дизайн, PR

Також дистанційно пропонують працювати фахівцям сфери "Реклама, дизайн, PR". За таку дистанційну роботу у середньому готові платити 20 000 грн. Роботодавці запрошують до такого формату співпраці копірайтерів, SMM-менеджерів та творців контенту.

Логістика, доставка

Дистанційну роботу також надають у сфері "Логістика та доставка". Йдеться про посади логіста, диспетчера вантажних перевезень та оператора. Середня зарплата за відповідними пропозиціями становить 30 000 грн. 

IT, комп’ютери

Онлайн-роботу пропонують операторам технічної підтримки та чатів, а також тестувальникам вебсайтів у категорії "IT, комп’ютери". У середньому зарплата дорівнює 22 000 грн. 

Як змінилась середня зарплата в Україні

За даними кадрового сайту, у серпні 2026 року середня зарплата за вакансіями в Україні становить 30 000 грн. За останні місяці вона не змінилась, проте у травні була на рівні 29 000 грн, а на початку січня — 27 500 грн.

За останній рік середня оплата праці в Україні підвищилась на 20%. Минулого року українцям у середньому платили 30 000 грн.  

зарплати 2026 рік
Динаміка зростання зарплати. Джерело: Work.ua

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Гетманцев виступив за перегляд мінімального рівня зарплати в Україні. На його переконання, нові показники мають бути затверджені у декларації на три наступні роки. Зокрема, він пропонує у 2027 році підвищити мінімальну заробітну плату до 11 000 грн. А також вважає, що у 2029 році показник має становити 17 000 грн. 

Ще Новини.LIVE писали, чи проведуть індексацію заробітної плати у вересні цього року. Вперше можливість перегляду доходів працівників бюджетного сектору з'явилась у червні на суму 139 грн. Цього разу осучаснення сум буде можливим, якщо рівень споживчих цін перевищить показник індексації у 103%.

зарплати робота гроші ринок праці дистанційна робота
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

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