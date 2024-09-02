Зарплати в Україні — хто без вищої освіти має високий дохід у 2024 році

Працівник на СТО. Фото: www.0462.ua

В Україні на ринку праці є безліч вакансій для громадян без вищої освіти. Так, за робітничі професії деякі роботодавці готові платити вище 37 тис. гривень.

Про це повідомляє видання Oboz.ua.

Читайте також:

Високі зарплати для людей без вищої освіти у 2024 році

За даними великого кадрового порталу, найвищі зарплати фахівцям без вищої освіти пропонують компанії у Києві. Оплата праці суттєво перевищує офіційну та фактичну середню в країні. Громадяни можуть щомісяця отримувати 37 тис. гривень.

При цьому деякі роботодавці пропонують навіть вищу оплату Зокрема, від 70 до 100 тис. гривень можуть заробляти автослюсарі-ходовики.

Робота тонувальником

Так, на порталі зазначається, що шукають на постійну роботу тонувальника автомобілів на повну зайнятість із досвідом роботи від двох років. Обов'язки — тонування скла авто. Зарплата — від 40 тис. гривень.

Робота автослюсарем

Примітно також, що автослюсарі у столиці можуть заробляти більше, ніж у будь-якому іншому місті країни. У середньому по країні їм пропонують 32,5 тис. гривень.

Деякі компанії пропонують роботу із зарплатою набагато вищою за середньоринкову. На порталі є пропозиції таким спеціалістам у 45–80 тис. гривень.

Робота екскаваторником

Таким спеціалістам без освіти у Києві підприємства готові платити у середньому 37,5 тис. гривень. При цьому показник на 2,5 тис. гривень вищий, ніж у середньому по країні.

Також на ринку є пропозиції із вищими зарплатами для таких фахівців. Зокрема, на сайті одна з компаній шукає на роботу екскаваторника, обіцяючи платити від 44 до 56 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні середня зарплата вчителя наразі становить близько 12 тисяч гривень. Закон про освіту передбачає підвищення цього показника до трьох прожиткових мінімумів — приблизно до 24 тисяч гривень.

Також ми писали, посадовці НЕК "Укренерго", дохід яких сягає 300 тис. гривень, отримали підвищені суми заробітної плати минулого місяця. Так, у липні керівництво отримало на 30% більше.