Зарплати в Україні — хто без вищої освіти має високий дохід у 2024 році

Зарплата вище 37 тис. грн — українців без вищої освіти запрошують на роботу
В Україні на ринку праці є безліч вакансій для громадян без вищої освіти. Так, за робітничі професії деякі роботодавці готові платити вище 37 тис. гривень.
Про це повідомляє видання Oboz.ua.
Високі зарплати для людей без вищої освіти у 2024 році
За даними великого кадрового порталу, найвищі зарплати фахівцям без вищої освіти пропонують компанії у Києві. Оплата праці суттєво перевищує офіційну та фактичну середню в країні. Громадяни можуть щомісяця отримувати 37 тис. гривень.
При цьому деякі роботодавці пропонують навіть вищу оплату Зокрема, від 70 до 100 тис. гривень можуть заробляти автослюсарі-ходовики.
Робота тонувальником
Так, на порталі зазначається, що шукають на постійну роботу тонувальника автомобілів на повну зайнятість із досвідом роботи від двох років. Обов'язки — тонування скла авто. Зарплата — від 40 тис. гривень.
Робота автослюсарем
Примітно також, що автослюсарі у столиці можуть заробляти більше, ніж у будь-якому іншому місті країни. У середньому по країні їм пропонують 32,5 тис. гривень.
Деякі компанії пропонують роботу із зарплатою набагато вищою за середньоринкову. На порталі є пропозиції таким спеціалістам у 45–80 тис. гривень.
Робота екскаваторником
Таким спеціалістам без освіти у Києві підприємства готові платити у середньому 37,5 тис. гривень. При цьому показник на 2,5 тис. гривень вищий, ніж у середньому по країні.
Також на ринку є пропозиції із вищими зарплатами для таких фахівців. Зокрема, на сайті одна з компаній шукає на роботу екскаваторника, обіцяючи платити від 44 до 56 тис. гривень.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні середня зарплата вчителя наразі становить близько 12 тисяч гривень. Закон про освіту передбачає підвищення цього показника до трьох прожиткових мінімумів — приблизно до 24 тисяч гривень.
Також ми писали, посадовці НЕК "Укренерго", дохід яких сягає 300 тис. гривень, отримали підвищені суми заробітної плати минулого місяця. Так, у липні керівництво отримало на 30% більше.
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