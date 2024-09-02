Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Зарплата вище 37 тис. грн — українців без вищої освіти запрошують на роботу arrow

Зарплата вище 37 тис. грн — українців без вищої освіти запрошують на роботу

2 вересня 2024 14:15
Ксенія Симонова - Редактор
Зарплати в Україні — хто без вищої освіти має високий дохід у 2024 році
Працівник на СТО. Фото: www.0462.ua
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні на ринку праці є безліч вакансій для громадян без вищої освіти. Так, за робітничі професії деякі роботодавці готові платити вище 37 тис. гривень.

Про це повідомляє видання Oboz.ua.

Читайте також:

Високі зарплати для людей без вищої освіти у 2024 році

За даними великого кадрового порталу, найвищі зарплати фахівцям без вищої освіти пропонують компанії у Києві. Оплата праці суттєво перевищує офіційну та фактичну середню в країні. Громадяни можуть щомісяця отримувати 37 тис. гривень.

При цьому деякі роботодавці пропонують навіть вищу оплату  Зокрема, від 70 до 100 тис. гривень можуть заробляти автослюсарі-ходовики.

Робота тонувальником

Так, на порталі зазначається, що шукають на постійну роботу тонувальника автомобілів на повну зайнятість із досвідом роботи від двох років. Обов'язки — тонування скла авто. Зарплата — від 40 тис. гривень.

Робота автослюсарем

Примітно також, що автослюсарі у столиці можуть заробляти більше, ніж у будь-якому іншому місті країни. У середньому по країні їм пропонують 32,5 тис. гривень.

Деякі компанії пропонують роботу із зарплатою набагато вищою за середньоринкову. На порталі є пропозиції таким спеціалістам у 45–80 тис. гривень.

Робота екскаваторником

Таким спеціалістам без освіти у Києві підприємства готові платити у середньому 37,5 тис. гривень. При цьому показник на 2,5 тис. гривень вищий, ніж у середньому по країні.

Також на ринку є пропозиції із вищими зарплатами для таких фахівців. Зокрема, на сайті одна з компаній шукає на роботу екскаваторника, обіцяючи платити від 44 до 56 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні середня зарплата вчителя наразі становить близько 12 тисяч гривень. Закон про освіту передбачає підвищення цього показника до трьох прожиткових мінімумів — приблизно до 24 тисяч гривень.

Також ми писали, посадовці НЕК "Укренерго", дохід яких сягає 300 тис. гривень, отримали підвищені суми заробітної плати минулого місяця. Так, у липні керівництво отримало на 30% більше.

зарплати виплати робота гроші компанії ринок праці роботодавці

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

14:44 Частина клієнтів Укрпошти платитиме за посилки по-новому — кого торкнулось

14:40 У Києві викрили псевдоправоохоронців, які обдурили криптобізнесмена на 250 тисяч доларів

14:36 Реверанс у бік Китаю — Путін зробив несподівану заяву про свою родину

14:31 Уряд Румунії підтримав передачу системи ППО Patriot Україні — що далі

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

14:26 Здавав в оренду майно Міноборони за "відкати" — в Одесі затримали хабарника

14:15 Зарплата вище 37 тис. грн — українців без вищої освіти запрошують на роботу

14:12 Добрячий ляпас для ворога — командир з 80 бригади поділився деталями операції на Курщині

14:05 Росія вперше застосувала нетипову зброю в атаках на Харків — що відомо

14:00 В Україні починають масово навчати жінок водити вантажівки — які міста охопить проєкт

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

14:44 Частина клієнтів Укрпошти платитиме за посилки по-новому — кого торкнулось

14:40 У Києві викрили псевдоправоохоронців, які обдурили криптобізнесмена на 250 тисяч доларів

14:36 Реверанс у бік Китаю — Путін зробив несподівану заяву про свою родину

14:31 Уряд Румунії підтримав передачу системи ППО Patriot Україні — що далі

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

14:26 Здавав в оренду майно Міноборони за "відкати" — в Одесі затримали хабарника

14:15 Зарплата вище 37 тис. грн — українців без вищої освіти запрошують на роботу

14:12 Добрячий ляпас для ворога — командир з 80 бригади поділився деталями операції на Курщині

14:05 Росія вперше застосувала нетипову зброю в атаках на Харків — що відомо

14:00 В Україні починають масово навчати жінок водити вантажівки — які міста охопить проєкт

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

30 серпня 2024

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

28 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Text

13:00 Ракетна атака на Київ та обстріли Харкова — ефір День.LIVE

Text

10:05 Росія хоче залишити Україну без світла — у КМВА поділились деталями про ворожі атаки

Text

09:18 Росія завдала безпрецедентного удару по Києву — в КМВА розкрили наслідки

Text

08:00 Ракетна атака на Україну та приліт в Києві — ефір Ранок.LIVE

1 вересня 2024
Text

15:02 Під час війни держава має контролювати месенджери – нардеп про Дурова та Telegram

Text

08:29 Берлінська проінформувала щодо особливості використання дронів на війні в Україні

31 серпня 2024
Text

17:33 Волонтерка різко відреагувала на заяви Безуглої щодо катастрофи F-16

Text

12:45 Журналіст Євген Кисельов пояснив, чому справа Павла Дурова викликає багато запитань

30 серпня 2024
Text

21:30 Військовополонений з Курської області прокоментував здачу в полон та умови утримання

Text

18:46 Шкільний кошторис – реальні витрати одеситів у 2024 році

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги