Зарплати в Укренерго — захмарний дохід посадовців злетів на 30%

Офіс Укренерго. Фото: NPC Ukrenergo

Посадовці НЕК "Укренерго", дохід яких сягає 300 тис. гривень, отримали підвищені суми заробітної плати минулого місяця. Так, у липні керівництво отримало на 30% більше.

Про це свідчить інформація на порталі державної компанії.

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Згідно з цими даними, у липні поточного року керівництво сукупно отримало 2,2 млн гривень заробітної плати. Розмір на 30% або на 500 тис. гривень більше проти червня.

Водночас, причини підвищення оплати праці керівництву держкомпанії у звіті не вказані.

Варто зауважити, що саме у липні в країні відбувались найжорсткіші графіки відключень електроенергії, коли без світла населенню доводилось перебувати по 14-16 годин на добу.

За інформацією Укренерго, з початку року на виплату заробітної плати керівництва компанії пішло близько 22 млн гривень.

У керівництво держкомпанії входить п'ятеро осіб –— Володимир Кудрицький, Олексій Брехт, Сергій Галаган, Олег Скрипник та Андрій Немировський.

Раніше ЗМІ писали, що голові правління Укренерго платять за місяць близько 420 тис. гривень, а членам правління — по 250-300 тис. гривень. Такі суми розкритикували українські бійці на передовій, які отримують менше, ризикуючи життям, на відміну від посадовців в офісах під час війни.

Інформація про зарплати. Джерело: Укренерго

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році на ринку праці у низці сфер спостерігається підвищення заробітної плати, часто громадянам пропонують дохід вищий за середню зарплату. Зокрема, відомо, які спеціалісти отримують 40 тис. гривень.

Також ми писали, що Україні за два роки динаміка заробітних плат у гривнях доволі позитивна, як свідчить офіційна статистика. Однак через зростання курсу долара, українці суттєво втратили в доходах.