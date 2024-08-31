Коли вчителям підвищать зарплату — Лісовий пояснив умови

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Фото: УНІАН

В Україні середня зарплата вчителя наразі становить близько 12 тисяч гривень. Закон про освіту передбачає підвищення цього показника до трьох прожиткових мінімумів — приблизно до 24 тисяч гривень.

Про це розповів міністр освіти й науки Оксен Лісовий заявив в інтерв'ю ВВС.

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Скільки заробляють вчителі

"Середня зарплата вчителя — це 12 тисяч гривень. Залежно від навантаження, яке має вчитель, вона може бути більшою або меншою. Але це точно не та зарплата, яку я як міністр, і я як громадянин, і я як батько, хотів би, щоб отримував вчитель", — зазначив він.

Міністр освіти також зазначив, що відповідно до закону про освіту заробітна плата вчителів має зрости до трьох прожиткових мінімумів. Він додав, що планується спростити процес нарахування зарплат, щоб уникнути численних надбавок і зробити систему зрозумілішою для освітян.

"На сьогодні педагоги-дошкільники соціально маргіналізовані: у них взагалі там шість тисяч заробітна плата. Їм доплачують до мінімуму, розумієте? І це неприйнятно", — наголосив міністр.

Коли підвищать зарплати

Він також підкреслив, що підвищення зарплат вчителям неможливе без залучення додаткових ресурсів у бюджет.

"Це буде тоді, коли бюджет отримає для початку хоч би вільних 50-60 мільярдів додаткових коштів. Я не буду на камеру озвучувати видатки на оборону, але цих місячних видатків вистачить для того, щоб підняти заробітну плату усім вчителям на рік", — додав Лісовий.

Що ще треба знати

Нагадаємо, 27 серпня у комітеті Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій назвали умову, за якої заробітну плату вчителів можуть підвищити вдвічі. Йдеться про виділення необхідної суми коштів.

Ми також писали, що народний депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко заявив, що зарплати українських лікарів і вчителів за грудень можуть бути спрямовані на виплати військовим у вересні. Крім того, зростання податків може негативно вплинути на економіку країни, призводячи до її занепаду та уповільнення економічного зростання.