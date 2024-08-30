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Зарплати від 50 тис. грн — українців запрошують на роботу в міжнародні організації

30 серпня 2024 14:23
Ксенія Симонова - Редактор
Робота в міжнародних організаціях — українцям пропонують високі зарплати
Жінка за комп'ютером. Фото: nus.org.ua
Ксенія Симонова - Редактор

Українці можуть мати високу заробітну плату європейського рівня, не виїжджаючи за кордон. У Державному центрі зайнятості налічується низка вакансій від міжнародних організацій та компаній з пропонованою високою оплатою праці.

Про це свідчить інформація на Єдиному порталі вакансій.

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Робота в міжнародних компаніях

Нині на порталі Держцентр зайнятості оприлюднив близько 266 тисяч вакансій офіційної роботи.

Там також можна знайти пропозиції роботи у міжнародних організаціях та компаніях. "Левова частка" з них пропонує заробітну плату від 50 тис. гривень.

Зокрема, можна влаштуватися на роботу у британську телерадіомовну корпорацію (Бі-Бі-Сі) на посаду журналіста. Роботодавець обіцяє зарплату у 53,7 тис. гривень. Працівникам надається медичне страхування.

Також є вакансії у Представництві іноземної неурядової гуманітарної організації "Мерсі Корпс". Там потрібні менеджери, а зарплату пропонують у 111,1 тис. гривень. Також шукають спеціаліста з ґендерних питань на зарплату 94,3 тис. гривень.

Можна піти працювати у Вестмінстерський фонд за демократію (Великобританська позавідомча публічна організація). Там шукають фахівця з управління проєктами та програмами. Оплата праці — 97,5 тис. гривень.

Ще є вакансія у благодійному фонді "Лікарі без кордонів-Бельгія" для психологів. Організація шукає працівника у Дніпрі. Зарплату пропонують у 59,5 тис. гривень. Водночас, менеджеру з громадської охорони здоров'я в Миколаєві обіцяють зарплату в 70,3 тис. гривень.

На посаду спеціаліста з інформаційних технологій запрошує міжнародна гуманітарна організація International Rescue Committee. Заробітна плата становить 61,6 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, посадовці НЕК "Укренерго", дохід яких сягає 300 тис. гривень, отримали підвищені суми заробітної плати минулого місяця. Так, у липні керівництво отримало на 30% більше.

Також ми писали, що у 2024 році частина українців може безкоштовно отримати освіту за допомогою державних ваучерів. Скористатися такою допомогою можуть вразливі категорії громадян.

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