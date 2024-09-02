Зарплаты в Украине — кто без высшего образования имеет высокий доход в 2024 году

Сотрудник на СТО. Фото: www.0462.ua

В Украине на рынке труда есть множество вакансий для граждан без высшего образования. Так, за рабочие профессии некоторые работодатели готовы платить выше 37 тыс. гривен.

Об этом сообщает издание Oboz.ua.

Читайте также:

Высокие зарплаты для людей без высшего образования в 2024 году

По данным большого кадрового портала, самые высокие зарплаты специалистам без высшего образования предлагают компании в Киеве. Оплата труда существенно превышает официальную и фактическую среднюю в стране. Граждане могут ежемесячно получать 37 тысяч гривен.

При этом некоторые работодатели предлагают даже более высокую оплату. В частности, от 70 до 100 тыс. гривен могут зарабатывать автослесари-ходовики.

Работа тонировщиком

Так, на портале отмечается, что ищут на постоянную работу тонировщика автомобилей на полную занятость с опытом работы от двух лет. Обязанности — тонировка стекла авто. Зарплата — от 40 тыс. гривен.

Работа автослесарем

Примечательно то, что автослесари в столице могут зарабатывать больше, чем в любом другом городе страны. В среднем по стране им предлагают 32,5 тысячи гривен.

Некоторые компании предлагают работу с зарплатой, намного выше среднерыночной. На портале есть предложения таким специалистам в 45–80 тыс. гривен.

Работа экскаваторщиком

Таким специалистам без образования в Киеве предприятия готовы платить в среднем 37,5 тыс. гривен. При этом показатель на 2,5 тыс. гривен выше, чем в среднем по стране.

Также на рынке есть предложения с более высокими зарплатами для таких специалистов. В частности, на сайте одна из компаний ищет работу экскаваторщика, обещая платить от 44 до 56 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине средняя зарплата учителя сейчас составляет около 12 тысяч гривен. Закон об образовании предусматривает повышение этого показателя до трех прожиточных минимумов — примерно до 24 тысяч гривен.

Также мы писали, что должностные лица НЭК "Укрэнерго", доход которых достигает 300 тыс. гривен, получили повышенные суммы заработной платы в прошлом месяце. Так, в июле руководство получило на 30% больше.