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Зарплата выше 37 тыс. грн — украинцев без высшего образования приглашают на работу

2 сентября 2024 14:15
Ксения Симонова - Редактор
Зарплаты в Украине — кто без высшего образования имеет высокий доход в 2024 году
Сотрудник на СТО. Фото: www.0462.ua
Ксения Симонова - Редактор

В Украине на рынке труда есть множество вакансий для граждан без высшего образования. Так, за рабочие профессии некоторые работодатели готовы платить выше 37 тыс. гривен.

Об этом сообщает издание Oboz.ua.

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По данным большого кадрового портала, самые высокие зарплаты специалистам без высшего образования предлагают компании в Киеве. Оплата труда существенно превышает официальную и фактическую среднюю в стране. Граждане могут ежемесячно получать 37 тысяч гривен.

При этом некоторые работодатели предлагают даже более высокую оплату. В частности, от 70 до 100 тыс. гривен могут зарабатывать автослесари-ходовики.

Работа тонировщиком

Так, на портале отмечается, что ищут на постоянную работу тонировщика автомобилей на полную занятость с опытом работы от двух лет. Обязанности — тонировка стекла авто. Зарплата — от 40 тыс. гривен.

Работа автослесарем

Примечательно то, что автослесари в столице могут зарабатывать больше, чем в любом другом городе страны. В среднем по стране им предлагают 32,5 тысячи гривен.

Некоторые компании предлагают работу с зарплатой, намного выше среднерыночной. На портале есть предложения таким специалистам в 45–80 тыс. гривен.

Работа экскаваторщиком

Таким специалистам без образования в Киеве предприятия готовы платить в среднем 37,5 тыс. гривен. При этом показатель на 2,5 тыс. гривен выше, чем в среднем по стране.

Также на рынке есть предложения с более высокими зарплатами для таких специалистов. В частности, на сайте одна из компаний ищет работу экскаваторщика, обещая платить от 44 до 56 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине средняя зарплата учителя сейчас составляет около 12 тысяч гривен. Закон об образовании предусматривает повышение этого показателя до трех прожиточных минимумов — примерно до 24 тысяч гривен.

Также мы писали, что должностные лица НЭК "Укрэнерго", доход которых достигает 300 тыс. гривен, получили повышенные суммы заработной платы в прошлом месяце. Так, в июле руководство получило на 30% больше.

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