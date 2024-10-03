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Зарплата вище 25 тис. грн — ТОП-5 вакансій для студентів у жовтні

3 жовтня 2024 10:18
Ксенія Симонова - Редактор
Робота в Україні — ТОП-5 вакансій для студентів із зарплатою 25 тис. грн
Робота в кол-центрі. Фото: airtraction
Ксенія Симонова - Редактор

У жовтні 2024 року на кадрових порталах налічується десятки тисяч вакансій для студентів по всій Україні. Найбільше пропозицій роботи у сфері виробництва та торгівлі, а зарплата часто перевищує 25 тис. гривень.

Про це свідчить інформація на одному з великих порталів з пошуку роботи.

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Судячи з даних кадрового порталу, роботодавці готові брати на роботу студентів, обіцяють безкоштовне навчання та зарплату вищу за середню в країні.

Як зазначають юристи благодійного фонду "Право на захист", питання зайнятості студентів регулює Кодекс законів про працю країни (КЗоТ). Відповідно до частини 2 ст. 21 КЗоТу, працівник має право реалізувати свої здібності, уклавши трудовий договір в одній чи кількох компаніях.

Робота кур'єром (піший, вело, мото, авто)

Популярний сервіс доставки запрошує на роботу кур'єрів та кур'єрок піших, на вело, мото та авто в Івано-Франківську. Компанія пропонує можливість отримувати стабільний дохід до 25 тис. гривень щомісяця (виплатами щодня і щотижня). Роботодавець дає змогу самостійно вирішувати, коли здійснювати доставку (гнучкий графік). Робота передбачає як повну, так і неповну зайнятість. Компанія обіцяє безкоштовне навчання, а від чоловіків не вимагає військовий квиток.

Робота менеджером з обслуговування абонентів

Одна з компаній шукає менеджера по роботі з абонентами мобільного зв'язку. Працювати потрібно віддалено (повна/неповна зайнятість) з будь-якого куточка світу. Від претендентів очікують грамотну українську мову, початковий рівень англійської, наявність ПК, гарнітури, інтернету та впевнене користування ними. Робота динамічна, необхідні стресостійкість та клієнтоорієнтованість. Компанія гарантує 15 днів попереднього навчання з тренером. Зарплата 25 тис. гривень після оподаткування (ставка та бонуси).

Робота спеціалістом з підбору персоналу

Також є вакансія "Спеціаліст з підбору персоналу" із заробітною платою від 25 до 43 тис. гривень (регулярний перегляд). Компанія шукає молодих, активних та амбітних фахівців, які хочуть розвиватися в сфері HR-менеджменту. Людина на посаді буде відповідати за всі аспекти підбору та найму персоналу, здійснюватиме аналіз ринку праці та пошук нових тенденцій у сфері підбору працівників. Роботодавець обіцяє безкоштовне навчання.

Робота менеджером соцмереж

Одна з компаній Львова, що є лідером на ринку лідогенерації (арбітражу) у соціальних мережах, шукає енергійного та мотивованого менеджера по роботі з клієнтами в режимі листування за скриптами компанії. Роботодавець обіцяє безкоштовне навчання (наставництво від досвідчених фахівців). А від претендента вимагатимуть на посаді створення та редагування контенту у соціальних мережах та роботу з потенційними клієнтами по запитах. Заробітну плату гарантують на рівні 20-45 тис. гривень (плюс бонуси та премії), оплачуване стажування. Серед вимог: вік від 18 років, можливість працювати в офісі повний робочий день.

Робота продавцем-консультантом у магазин спиртного

Мережа магазинів з продажу різноманітних видів алкогольних напоїв запрошує на роботу продавців-консультантів. Компанія, що є лідером у своєму напрямі, працює стабільно, щомісяця відкриває нові торгові точки. Роботодавець надає робочі місця (зокрема переселенцям, студентам). Можна обрати роботу найближче до дому. Компанія обіцяє своєчасну виплату заробітної плати, гнучкий графік, допомогу та підтримку під час адаптації, навчання у професійних сомельє за рахунок компанії. Також гарантує кар'єрне зростання для кожного співробітника в компанії від стажера до адміністратора магазину.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Державній службі зайнятості назвали дефіцитні професії у низці сфер у жовтні 2024 року. Деяким спеціалістам роботодавці гарантують високу щомісячну оплату праці — до 55 тис. гривень.

Також ми писали, що українці можуть влаштуватися на роботу із заробітною платою від 30 тис. гривень без досвіду. Зокрема, йдеться про робітничі професії. 

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