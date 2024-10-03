Работа в Украине — ТОП-5 вакансий для студентов с зарплатой 25 тыс. грн

Работа в колл-центре. Фото: airtraction

В октябре 2024 года на кадровых порталах насчитывается десятки тысяч вакансий для студентов по всей Украине. Больше всего предложений работы в сфере производства и торговли, а зарплата часто превышает 25 тыс. гривен.

Об этом свидетельствует информация на одном из крупных порталов по поиску работы.

Читайте также:

ТОП-5 вакансий для студентов с зарплатой 25 тыс. грн

Судя по данным кадрового портала, работодатели готовы брать на работу студентов, обещают бесплатное обучение и зарплату выше средней в стране.

Как отмечают юристы благотворительного фонда "Право на защиту", вопрос занятости студентов регулирует Кодекс законов о труде страны (КЗоТ). Согласно части 2 ст. 21 КЗоТа, работник имеет право реализовать свои способности, заключив трудовой договор в одной или нескольких компаниях.

Работа курьером (пеший, вело, мото, авто)

Популярный сервис доставки приглашает на работу курьеров и курьеров пеших, на вело, мото и авто в Ивано-Франковске. Компания предлагает возможность получать стабильный доход до 25 тыс. гривен ежемесячно (выплатами ежедневно и еженедельно). Работодатель позволяет самостоятельно решать, когда осуществлять доставку (гибкий график). Работа предусматривает как полную, так и неполную занятость. Компания обещает бесплатное обучение, а от мужчин не требует военного билета.

Работа менеджером по обслуживанию абонентов

Одна из компаний ищет менеджера по работе с абонентами мобильной связи. Работать нужно удаленно (полная/неполная занятость) из любого уголка мира. От соискателей ожидают грамотный украинский язык, начальный уровень английского, наличие ПК, гарнитуры, интернета и уверенное пользование ими. Работа динамичная, необходимы стрессоустойчивость и клиентоориентированность. Компания гарантирует 15 дней предварительного обучения с тренером. Зарплата 25 тыс. гривен после налогообложения (ставка и бонусы).

Работа специалистом по подбору персонала

Также есть вакансия "Специалист по подбору персонала" с заработной платой от 25 до 43 тыс. гривен (регулярный пересмотр). Компания ищет молодых, активных и амбициозных специалистов, которые хотят развиваться в сфере HR-менеджмента. Человек в должности будет отвечать за все аспекты подбора и найма персонала, анализ рынка труда и поиск новых тенденций в сфере подбора работников. Работодатель обещает бесплатное обучение.

Работа менеджером соцсетей

Одна из компаний Львова, являющаяся лидером на рынке лидогенерации (арбитража) в социальных сетях, ищет энергичного и мотивированного менеджера по работе с клиентами в режиме переписки по скриптам компании. Работодатель обещает бесплатное обучение (наставничество от опытных специалистов). А от претендента требуют в должности создание и редактирование контента в социальных сетях и работу с потенциальными клиентами по запросам. Заработную плату гарантируют на уровне 20-45 тыс. гривен (плюс бонусы и премии), оплачиваемую стажировку. Среди требований: возраст от 18 лет, возможность работы в офисе полный рабочий день.

Работа продавцом-консультантом в магазин спиртного

Сеть магазинов по продаже разных видов алкогольных напитков приглашает на работу продавцов-консультантов. Компания, являющаяся лидером в своем направлении, работает стабильно, ежемесячно открывает новые торговые точки. Работодатель предоставляет рабочие места (в том числе переселенцам, студентам). Можно выбрать работу поближе к дому. Компания обещает своевременную выплату заработной платы, гибкий график, помощь и поддержку при адаптации, обучение в профессиональных сомелье за счет компании. Также гарантирует карьерный рост для каждого сотрудника в компании от стажера до администратора магазина.

Что еще стоит знать

Напомним, в Государственной службе занятости назвали дефицитные профессии в ряде сфер в октябре 2024 года. Некоторым специалистам работодатели гарантируют высокую ежемесячную оплату труда — до 55 тыс. гривен.

Также мы писали, что украинцы могут устроиться на работу с заработной платой от 30 тыс. гривен без опыта. В частности, речь идет о рабочих профессиях.