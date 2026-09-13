Зарплата від 100 тис. гривень: де українцям пропонують найвищі доходи

Чоловіча рука тримає конверт з грошима. Фото: Новини.LIVE

В Україні роботодавці пропонують зарплати від 100 тис. грн не лише керівникам. У вересні 2026 року такі суми можна знайти у виробництві, будівництві, інженерії, медицині, продажах, агросекторі та навіть серед робітничих професій. Частина роботодавців додатково пропонує бронювання, медичне страхування, релокацію або корпоративний автомобіль.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пропозиції від robota.ua.

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Кому в Україні готові платити понад 100 тис. грн

1. Технічний директор — 150–160 тис. грн

У Києві шукають технічного директора (головного інженера) із зарплатою 150–160 тис. грн. Серед додаткових умов — бронювання, корпоративний автомобіль та медичне страхування.

Кандидату необхідні вища технічна освіта та щонайменше п'ять років досвіду в інженерно-будівельній сфері. Також роботодавець очікує досвід управління технічною або інженерною командою, знання будівельних систем, AutoCAD та англійську на рівні Upper-Intermediate або вище.

2. Технічний керівник виробництва — 160 тис. грн

У Києві фахівцю пропонують 160 тис. грн. Зарплата складається зі ставки 80 тис. грн та необмеженої премії.

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Працівник має організовувати виробництво електротехнічної та радіоелектронної продукції, контролювати якість, оптимізувати технологічні процеси та керувати виробничою командою.

3. Керівник групи категорій — 135–180 тис. грн

У Львові компанія "Ябко" шукає керівника групи категорій "Розваги та гаджети". Діапазон зарплати — 135–180 тис. грн.

Від кандидата очікують щонайменше два роки досвіду на позиціях Group Category Manager, Senior Category Manager або Head of Category у ритейлі техніки та електроніки. Також необхідні навички ціноутворення, аналітики, переговорів та управління командою.

4. Керівник відділу рекрутингу — 100–200 тис. грн

У Києві на посаду керівника відділу рекрутингу пропонують від 100 до 200 тис. грн. Вакансія передбачає повну зайнятість.

Роботодавець шукає досвідченого керівника для будівельно-інжинірингової компанії, яка працює з державним сектором та належить до критично важливої інфраструктури.

5. Senior electronics engineer — 100–130 тис. грн

У передмісті Києва відкрили вакансію Senior electronics engineer/hardware із зарплатою 100–130 тис. грн. Робота пов'язана з розробкою реальних електронних пристроїв у сфері технологій обліку та енергозбереження.

Для працівника передбачені бронювання та компенсація проїзду.

6. Інженер-конструктор — 120 тис. грн

У Києві інженеру-конструктору пропонують 120 тис. грн і бронювання. Фахівець працюватиме над планером та механічними вузлами безпілотних літальних апаратів.

Серед вимог — від трьох років досвіду у mechanical design, engineering design або суміжній сфері та впевнене володіння 3D CAD.

7. Менеджер будівельних проєктів — 100–120 тис. грн

У Києві фахівцю пропонують 100–120 тис. грн та бронювання. Робота пов'язана з реалізацією проєктів у сфері відновлюваної енергетики — сонячних і вітрових станцій, гібридних систем та систем накопичення енергії.

Кандидатам потрібні профільна вища освіта, щонайменше три роки досвіду та знання будівельних процесів і норм.

8. Керівник елеватора — 115 тис. грн

У Львівській області керівнику елеватора пропонують 115 тис. грн. Додатково роботодавець надає службовий автомобіль, ноутбук і мобільний телефон, а також передбачає річну премію.

На посаді потрібно відповідати за приймання та зберігання зерна, роботу обладнання, продуктивність і рентабельність виробництва. Потрібно щонайменше п'ять років досвіду на аналогічній посаді.

9. Дитячий стоматолог-терапевт — 120–150 тис. грн

У Києві дитячому стоматологу-терапевту пропонують від 120 до 150 тис. грн. Фахівець працюватиме з пацієнтами від 0 до 14 років та сучасним обладнанням, зокрема дентальним мікроскопом, інтраоральним сканером і КТ.

Серед вимог — вища медична освіта за спеціалізацією "Дитяча стоматологія" та досвід роботи з дітьми.

10. Монтажник та зварювальник — 100–150 тис. грн

Понад 100 тис. грн можуть заробляти не лише офісні працівники. У Києві монтажнику вікон, дверей і металоконструкцій або зварювальнику пропонують 100–150 тис. грн залежно від обсягу виконаної роботи.

У вакансії зазначено оплату 1 000 грн за квадратний метр та середній фактичний заробіток близько 110 тис. грн на місяць без додаткових робіт. Є можливість працювати за графіком 5/2 або 6/1.

Що потрібно врахувати перед відгуком

Зарплата у вакансії від 100 тис. грн не завжди означає гарантовану фіксовану виплату. Частина пропозицій передбачає бонуси, премії або оплату залежно від виконаного обсягу робіт. Наприклад, у вакансії технічного керівника виробництва 80 тис. грн становить ставка, а решта залежить від премії, тоді як монтажнику платять за виконану роботу.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про нові оклади та зміни в оплаті праці бюджетників. Оновлення можуть вплинути на розмір виплат працівників державної сфери. Водночас умови оплати праці відрізнятимуться залежно від посади та сфери роботи.

Також Новини.LIVE писали, що зарплати українців без досвіду зросли на 23%. Роботодавці продовжують шукати кандидатів, готових розпочати кар'єру без попереднього стажу. Серед таких пропозицій є вакансії у різних сферах із можливістю отримувати конкурентну оплату.