Зарплати в агросфері: скільки отримують агрономи та механізатори у 2026 році

У 2026 році доходи працівників областей з переважно аграрною економікою суттєво зросли. Попри певні регіональні та сезонні диспропорції, рівень середньої заробітної плати підвищився на 22,4% проти відповідного показника минулого року, до 28 300 грн.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, передають Новини.LIVE.

Як змінились зарплати аграріїв в Україні

Згідно з інформацією Держстату, залежно від регіону агропромисловий комплекс демонструє доходи в межах 22 000 — 26 000 грн, проте для сфери сільського господарства є характерними залежність зарплат від сезонних факторів, а також кваліфікації персоналу.

Найбільшу заробітну плату отримують головні агрономи. Динаміка доходів за час війни змінилась так:

у 2021 році — близько 45 000 грн;

у 2024 році — 75 000 грн;

у 2026 році — 95 000 грн.

Також зростання демонструють зарплати механізаторів. За останні роки змінились так:

Читайте також:

у 2021-му — 30 000 грн;

у 2024-му — 55 000 грн;

у 2026-му можуть досягати 70–90 000 грн.

У трактористів спостерігається помірна динаміка:

у 2021 році — 22 000 грн;

у 2024 році — 28 000 грн;

у 2026 році — 36 300 грн.

Окрім того, фіксують суттєве зростання оплати праці за останні роки в інженерів-механіків. Таким фахівцям підвищили доходи з 25 000 грн до 40 000 грн, у 2026 році прогнозують суми до 50 000 грн.

Подібні тенденції простежуються також у зоотехніків, адже дохід зріс з 20 000 грн до 35 000 грн, а в 2026 році очікується сума у 45 000 грн.

Прогнози в оплаті праці в агросфері

Згідно з даними дослідження Agrohub HR360 Benchmarking, поточного року очікується поступове підвищення оплати праці в аграрній галузі.

Опитування провели серед 18 холдингів, що працюють на території України, розмір сукупного земельного банку яких сягає 2,2 млн гектарів, а також які мають близько сотні елеваторів.

З-поміж опитаних агрокомпаній 83% з них повідомили про наміри переглянути зарплати у бік підвищення ще на 10-20%.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Державна служба статистики оприлюднила індекс інфляції. Від відповідного показника буде залежати, чи відбудеться індексація заробітної плати працівників бюджетної сфери у травні.

Ще Новини.LIVE писали, у кого з працівників в Україні найвищі зарплати у квітні. За даними кадрового порталу, лідирують за розміром обіцяних доходів — програмісти, зокрема старшим Front-end розробникам пропонують 187 500 грн.