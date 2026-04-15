Зарплаты в агросфере: сколько получают агрономы и механизаторы в 2026 году

Кошелек с гривневыми купюрами.

В 2026 году доходы работников областей с преимущественно аграрной экономикой существенно выросли. Несмотря на определенные региональные и сезонные диспропорции, уровень средней заработной платы повысился на 22,4% против соответствующего показателя прошлого года, до 28 300 грн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передают Новини.LIVE.

Как изменились зарплаты аграриев в Украине

Согласно информации Госстата, в зависимости от региона агропромышленный комплекс демонстрирует доходы в пределах 22 000 — 26 000 грн, однако для сферы сельского хозяйства характерна зависимость зарплат от сезонных факторов, а также квалификации персонала.

Наибольшую заработную плату получают главные агрономы. Динамика доходов за время войны изменилась так:

в 2021 году — около 45 000 грн;

в 2024 году — 75 000 грн;

в 2026 году — 95 000 грн.

Также рост демонстрируют зарплаты механизаторов. За последние годы изменились так:

в 2021-м — 30 000 грн;

в 2024-м — 55 000 грн;

в 2026-м могут достигать 70-90 000 грн.

У трактористов наблюдается умеренная динамика:

в 2021 году — 22 000 грн;

в 2024 году — 28 000 грн;

в 2026 году — 36 300 грн.

Кроме того, фиксируют существенный рост оплаты труда за последние годы у инженеров-механиков. Таким специалистам повысили доходы с 25 000 грн до 40 000 грн, в 2026 году прогнозируют суммы до 50 000 грн.

Подобные тенденции прослеживаются также у зоотехников, ведь доход вырос с 20 000 грн до 35 000 грн, а в 2026 году ожидается сумма в 45 000 грн.

Прогнозы в оплате труда в агросфере

Согласно данным исследования Agrohub HR360 Benchmarking, в текущем году ожидается постепенное повышение оплаты труда в аграрной отрасли.

Опрос провели среди 18 холдингов, работающих на территории Украины, размер совокупного земельного банка которых достигает 2,2 млн гектаров, а также которые имеют около сотни элеваторов.

Среди опрошенных агрокомпаний 83% из них сообщили о намерениях пересмотреть зарплаты в сторону повышения еще на 10-20%.

