Зарплати в регіонах: для кого оклади зростуть до 23 000 грн у 2026 році

Людина дістає гроші з гаманця.

У 2026 році Кабінет міністрів має намір усунути диспропорції в оплаті праці державних службовців в Україні. Очікується суттєве підвищення окладів на посадах у держорганах обласного та районного рівнів.

Про це свідчать відповідні зміни до постанови № 268, що оприлюднено на сайті профспілок, пишуть Новини.LIVE.

Як пропонують змінити оклади посадовців

В уряді пояснили, що проєкт передбачає підвищення рівня окладів для працівників держслужби в областях та регіонах.

У пояснювальній записці зазначили, що постановою № 114 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо оплати праці державних службовців на основі класифікації посад" підвищились посадові оклади на посадах держслужби в органах другої юрисдикції (обласного) та третьої (районного рівня) юрисдикції, де розмір мінімального окладу становить 2,5 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Для недопущення поглиблення диспропорцій в зарплатах держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування пропонують внести зміни у постанову № 268.

Зокрема, передбачається підвищення посадових окладів керівної ланки в регіонах наступним чином:

Читайте також:

Для заступників керівника обласної ради — від 23 000 до 26 000 грн; Для керівників обласної ради — від 30 000 грн.

Також пропонують встановити мінімальні оклади для начальників управлінь — від 13 000 до 16 000 грн, а спеціалістів — від 8 000 до 11 000 грн.

Реалізація ініціативи не вимагатиме додаткових видатків ані з державного, ані з місцевого бюджетів. Фінансування забезпечуватиметься в рамках видатків, що передбачені на оплату праці працівників у кошторисі місцевої влади.

Що ще треба знати для чиновників в областях

У Кабінеті міністрів зауважили, що постанова № 268 здійснює регулювання оплати праці працівників органів місцевого самоврядування. Окрім оновлення кількох пунктів постанови щодо схем окладів для посадовців та службовців місцевого самоврядування, пропонують також доповнити список класифікації посад. А саме: держінспектора з контролю за використанням та охороною земель.

"Водночас слід зауважити, що постановою № 268 не передбачено такої посади, як "державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель". Враховуючи зазначене, пропонується привести у відповідність до законодавства норми постанови № 268", — додали у Кабміні.

У 2026 році в Україні зросли оклади держслужбовців в рамках реформи оплати праці. Підвищені виплати прив'язані до рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Він цього року зріс з 3 028 грн до 3 328 грн.

Мінімальний оклад держслужбовця тепер становить 2,5 прожиткового мінімуму, тобто 8 320 грн (3 328 грн х 2,5), натомість максимальний оклад керівника центрального органу влади дорівнює 15 мінімальних окладів для державних службовців місцевого рівня.

Також держслужбовцям розраховують інакше премію. Її розмір має бути в межах 30% від розміру окладу.

