Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Мінімальні оклади від 23 000 грн: кому переглянуть зарплати

Ua ru
Дата публікації: 10 квітня 2026 14:30
Зарплати в регіонах: для кого оклади зростуть до 23 000 грн у 2026 році
Людина дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році Кабінет міністрів має намір усунути диспропорції в оплаті праці державних службовців в Україні. Очікується суттєве підвищення окладів на посадах у держорганах обласного та районного рівнів.

Про це свідчать відповідні зміни до постанови № 268, що оприлюднено на сайті профспілок, пишуть Новини.LIVE.

Як пропонують змінити оклади посадовців

В уряді пояснили, що проєкт передбачає підвищення рівня окладів для працівників держслужби в областях та регіонах. 

У пояснювальній записці зазначили, що постановою № 114 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо оплати праці державних службовців на основі класифікації посад" підвищились посадові оклади на посадах держслужби в органах другої юрисдикції (обласного) та третьої (районного рівня) юрисдикції, де розмір мінімального окладу становить 2,5 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Для недопущення поглиблення диспропорцій в зарплатах держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування пропонують внести зміни у постанову № 268.

Зокрема, передбачається підвищення посадових окладів керівної ланки в регіонах наступним чином:

Читайте також:
  1. Для заступників керівника обласної ради — від 23 000 до 26 000 грн;
  2. Для керівників обласної ради — від 30 000 грн.

Також пропонують встановити мінімальні оклади для начальників управлінь — від 13 000 до 16 000 грн, а спеціалістів — від 8 000 до 11 000 грн. 

Реалізація ініціативи не вимагатиме додаткових видатків ані з державного, ані з місцевого бюджетів. Фінансування забезпечуватиметься в рамках видатків, що передбачені на оплату праці працівників у кошторисі місцевої влади.

Що ще треба знати для чиновників в областях

У Кабінеті міністрів зауважили, що постанова № 268 здійснює регулювання оплати праці працівників органів місцевого самоврядування. Окрім оновлення кількох пунктів постанови щодо схем окладів для посадовців та службовців місцевого самоврядування, пропонують також доповнити список класифікації посад. А саме: держінспектора з контролю за використанням та охороною земель. 

"Водночас слід зауважити, що постановою № 268 не передбачено такої посади, як "державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель". Враховуючи зазначене, пропонується привести у відповідність до законодавства норми постанови № 268", — додали у Кабміні.

У 2026 році в Україні зросли оклади держслужбовців в рамках реформи оплати праці. Підвищені виплати прив'язані до рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Він цього року зріс з  3 028 грн до 3 328 грн.

Мінімальний оклад держслужбовця тепер становить 2,5 прожиткового мінімуму, тобто 8 320 грн (3 328  грн х 2,5), натомість максимальний оклад керівника центрального органу влади дорівнює 15 мінімальних окладів для державних службовців місцевого рівня.

Також держслужбовцям розраховують інакше премію. Її розмір має бути в межах 30% від розміру окладу.   

Раніше Новини.LIVE розповідали, за рахунок чого змінилась заробітна плата вчителів. Окрім доплат у 5 — 30% за престижність праці, щомісяця доплачують за роботу в несприятливих умовах від 2 000 до 4 000 грн, а також підвищили виплати загалом на 30% з початку року. 

Також Новини.LIVE писали про правила надання компенсацій за відпустку у 2026 році. Гроші можуть надавати виключно у разі звільнення працівника, якщо відпочинок перевищує понад 24 календарні дні. 

зарплати гроші держслужбовці
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації