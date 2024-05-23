Робота у Польщі — українцям пропонують пакувати морозиво за 60 тис. грн

Зарплата у 60 тис. грн — де шукають працівників на виробництво морозива
У Польщі шукають працівників на підприємство з виробництва морозива. За роботу з пакування продукції там готові платити 6 тис. злотих (у гривневому еквіваленті 59,9 тис. гривень).
Про це повідомляється на порталі Respektpersonal.
Умови роботи на підприємстві з виробництва морозива
Як зазначається в описі вакансії, запрошують працівників на підприємство у місто Мелець Підкарпатського воєводства.
На роботу беруть як жінок, так і чоловіків, а також сімейні пари.
Ставка заробітної плати за годину становить 20,37 — 27,70 злотих. Середня зарплатня — від 4 тис. до 6 тис. злотих на руки. Працювати потрібно у середньому 210-260 годин на місяць.
Графік роботи — 5/6 днів на тиждень по 8 годин. Зміни починаються з 06:00, 10:00 та 22:00. У разі великого замовлення — зміни будуть по 12 годин. Передбачається перерва у 20 хвилин.
Зокрема, в обов’язки входитиме пакування морозива, стікерування продукції, укладання товару в ящики, комплектація замовлень за накладною (для чоловіків).
Вимоги до потенційних працівників
Від кандидатів вимагають проходження медкомісії та наявність санітарної книжки (150 злотих, які вирахують із зарплати). На роботу забороняється одягати будь-які прикраси, для жінок — мати нарощені нігті та вії.
У компанії попереджають, що працювати доведеться у специфічних умовах, адже температура на підприємстві становить лише +6... +10 градусів. Для працівників видають безкоштовно робочий одяг та взуття.
Вимога щодо віку працівників — до 60 років.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у 2024 році в Україні в держорганах та в органах місцевого самоврядування катастрофічно не вистачає працівників. Під час воєнного стану ситуація щомісяця погіршується.
Також ми писали про те, що в Києві заробітні плати залишаються одними з найвищих. Експерти обрали з-поміж 25 тисяч пропозицій роботи десять професій, за які можна отримувати до 125 тис. гривень щомісяця.
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