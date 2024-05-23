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Зарплата у 60 тис. грн — де шукають працівників на виробництво морозива

23 травня 2024 13:49
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Робота у Польщі — українцям пропонують пакувати морозиво за 60 тис. грн
Робітниця на підприємстві з виробництва морозива. Фото: Respektpersonal
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У Польщі шукають працівників на підприємство з виробництва морозива. За роботу з пакування продукції там готові платити 6 тис. злотих (у гривневому еквіваленті 59,9 тис. гривень).

Про це повідомляється на порталі Respektpersonal.

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Умови роботи на підприємстві з виробництва морозива

Як зазначається в описі вакансії, запрошують працівників на підприємство у місто Мелець Підкарпатського воєводства.

На роботу беруть як жінок, так і чоловіків, а також сімейні пари.

Ставка заробітної плати за годину становить 20,37 — 27,70 злотих. Середня зарплатня — від 4 тис. до 6 тис. злотих на руки. Працювати потрібно у середньому 210-260 годин на місяць.

Графік роботи — 5/6 днів на тиждень по 8 годин. Зміни починаються з 06:00, 10:00 та 22:00. У разі великого замовлення — зміни будуть по 12 годин. Передбачається перерва у 20 хвилин.

Зокрема, в обов’язки входитиме пакування морозива, стікерування продукції, укладання товару в ящики, комплектація замовлень за накладною (для чоловіків).

Вимоги до потенційних працівників

Від кандидатів вимагають проходження медкомісії та наявність санітарної книжки (150 злотих, які вирахують із зарплати). На роботу забороняється одягати будь-які прикраси, для жінок — мати нарощені нігті та вії.

У компанії попереджають, що працювати доведеться у специфічних умовах, адже температура на підприємстві становить лише +6... +10 градусів. Для працівників видають безкоштовно робочий одяг та взуття.

Вимога щодо віку працівників — до 60 років.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році в Україні в держорганах та в органах місцевого самоврядування катастрофічно не вистачає працівників. Під час воєнного стану ситуація щомісяця погіршується.

Також ми писали про те, що в Києві заробітні плати залишаються одними з найвищих. Експерти обрали з-поміж 25 тисяч пропозицій роботи десять професій, за які можна отримувати до 125 тис. гривень щомісяця.

Польща
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