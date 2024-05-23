Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Зарплата в 60 тыс. грн — где ищут работников на производство мороженого arrow

Зарплата в 60 тыс. грн — где ищут работников на производство мороженого

23 мая 2024 13:49
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Работа в Польше – украинцам предлагают паковать мороженое за 60 тыс. грн
Работница на предприятии по производству мороженого. Фото: Respektpersonal
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Польше ищут работников на предприятие по производству мороженого. За работу по упаковке продукции готовы платить 6 тыс. злотых (в гривневом эквиваленте 59,9 тыс. гривен).

Об этом сообщается на портале Respektpersonal.

Читайте также:

Условия работы на предприятии по производству мороженого

Как отмечается в описании вакансии, приглашают работников на предприятие в город Мелец Подкарпатского воеводства.

На работу принимают как женщин, так и мужчин, а также семейные пары.

Ставка заработной платы в час составляет 20,37 — 27,70 злотого. Средняя зарплата — от 4 тыс. до 6 тыс. злотых на руки. Работать нужно в среднем 210–260 часов в месяц.

График работы — 5/6 дней в неделю по 8 часов. Смены начинаются с 06:00, 10:00 и 22:00. В случае большого заказа, смены будут по 12 часов. Предполагается перерыв в 20 минут.

В частности, в обязанности будет входить упаковка мороженого, стикерирование продукции, укладка товара в ящики, комплектация заказов по накладной (для мужчин).

Требования к потенциальным работникам

От кандидатов требуют прохождения медкомиссии и наличие санитарной книги (150 злотых, которые будут вычитаны из зарплаты). На работу запрещается одевать какие-либо украшения, для женщин — иметь наращенные ногти и ресницы.

В компании предупреждают, что работать придется в специфических условиях, ведь температура на предприятии составляет всего +6...+10 градусов. Для работников выдают бесплатно рабочую одежду и обувь.

Требование по возрасту работников — до 60 лет.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году в Украине в госорганах и органах местного самоуправления катастрофически не хватает работников. Во время военного положения ситуация ежемесячно ухудшается.

Также мы писали о том, что в Киеве заработные платы остаются одними из самых высоких. Эксперты выбрали из 25 тысяч предложений работы десять профессий, за которые можно получать до 125 тыс. гривен ежемесячно.

Польша
работа
мороженое
компании
рынок труда
вакансии
деньги

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ