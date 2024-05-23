Работа в Польше – украинцам предлагают паковать мороженое за 60 тыс. грн

Работница на предприятии по производству мороженого. Фото: Respektpersonal

В Польше ищут работников на предприятие по производству мороженого. За работу по упаковке продукции готовы платить 6 тыс. злотых (в гривневом эквиваленте 59,9 тыс. гривен).

Об этом сообщается на портале Respektpersonal.

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Условия работы на предприятии по производству мороженого

Как отмечается в описании вакансии, приглашают работников на предприятие в город Мелец Подкарпатского воеводства.

На работу принимают как женщин, так и мужчин, а также семейные пары.

Ставка заработной платы в час составляет 20,37 — 27,70 злотого. Средняя зарплата — от 4 тыс. до 6 тыс. злотых на руки. Работать нужно в среднем 210–260 часов в месяц.

График работы — 5/6 дней в неделю по 8 часов. Смены начинаются с 06:00, 10:00 и 22:00. В случае большого заказа, смены будут по 12 часов. Предполагается перерыв в 20 минут.

В частности, в обязанности будет входить упаковка мороженого, стикерирование продукции, укладка товара в ящики, комплектация заказов по накладной (для мужчин).

Требования к потенциальным работникам

От кандидатов требуют прохождения медкомиссии и наличие санитарной книги (150 злотых, которые будут вычитаны из зарплаты). На работу запрещается одевать какие-либо украшения, для женщин — иметь наращенные ногти и ресницы.

В компании предупреждают, что работать придется в специфических условиях, ведь температура на предприятии составляет всего +6...+10 градусов. Для работников выдают бесплатно рабочую одежду и обувь.

Требование по возрасту работников — до 60 лет.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году в Украине в госорганах и органах местного самоуправления катастрофически не хватает работников. Во время военного положения ситуация ежемесячно ухудшается.

Также мы писали о том, что в Киеве заработные платы остаются одними из самых высоких. Эксперты выбрали из 25 тысяч предложений работы десять профессий, за которые можно получать до 125 тыс. гривен ежемесячно.