Зарплати у Верховній Раді — як змінились суми у 2024 році

Засідання Верховної Ради. Фото: verkhovna.rada

У 2024 році заробітні плати Верховної Ради підвищились у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму. Суми стали більші одразу на кілька тисяч.

Про це повідомляє видання Oboz.ua.

Читайте також:

Як змінились зарплати нардепів у 2024 році

За законодавством, оклади нардепів прив'язані до розміру прожиткового мінімуму. Разом з окладом депутатам призначають низку доплат, зокрема, компенсацію за діяльність, гроші на оренду житла, премії за інтенсивність.

Голова Верховної Ради отримував оклад у розмірі 32,2 тис. гривень, разом з доплатами у середньому зарплата становила 99,7 тис. гривень. Відповідно до декларації Руслана Стефанчука, він отримав 718,33 тис. гривень зарплати та 478,83 тис. гривень компенсації витрат. Тобто щомісячно сума втричі більша за "голий" оклад.

Як пише видання, оклади підвищились так:

у голови парламенту — з 32,2 тис. до 36,33 тис. гривень;

у першого заступника — з 30,86 тис. до 34 82 тис. гривень;

у заступника — з 29,52 тис. до 33,3 тис. гривень;

в очільника комітету — з 28,18 тис. до 31,79 тис. гривень;

у члена комітету — з 26,84 тис. до 30,28 тис. гривень.

Допомога на житло та інші допомоги для нардепів

Також народні депутати мають право на матеріальну допомогу для оренди житла. Компенсація вартості оренди за рік становила 237,9 тис. гривень. Це близько 19,8 тис. гривень в місяць.

Такої суми має бути достатньо для оренди квартири в центрі Києва.

Також відомо, що 88,4 тис. гривень виплачують за місяць на заробітні плати помічникам, ще 19,4 тис. гривень для компенсації податків на зарплатню, надають компенсацію на виконання депутатських обов'язків — 7,5 тис. гривень.

У 2024 році на фінансування парламенту витратять 1,4 млрд гривень. Торік сума була меншою — 1,26 млрд гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році в Україні в держорганах та в органах місцевого самоврядування катастрофічно не вистачає працівників. Під час воєнного стану ситуація щомісяця погіршується.

Також ми писали про те, що в Києві заробітні плати залишаються одними з найвищих. Експерти обрали з-поміж 25 тисяч пропозицій роботи десять професій, за які можна отримувати до 125 тис. грн щомісяця.