Зарплати до 125 тис. грн — список професій із гідною оплатою праці

Будівельний майданчик. Фото: Freepik

У Києві заробітні плати залишаються одними з найвищих. Експерти обрали з-поміж 25 тисяч пропозицій роботи десять професій, за які можна отримувати до 125 тис. грн щомісяця.

Відповідні дані оприлюднені на одному з кадрових порталів України Work.ua.

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ТОП-10 професій із зарплатою до 125 тис. грн

За інформацією профільного порталу, у січні 2024 року максимальний попит серед роботодавців фіксують на менеджерів з продажу та продавців, які консультують клієнтів, кухарів, касирів та адміністраторів, бухгалтерів, барист та вантажників.

Однак на найвищі зарплати можуть розраховувати далеко не всі, зокрема, у списку солідне місце посідають військові професії.

Перелік тих, хто може отримувати максимальні зарплати:

автоелектрики (військовослужбовці) — до 125 тис. грн;

анестезіологи — від 25 тис. до 125 тис. грн.

вогнеметники — від 20 тис. до 120 тис. грн;

представники IT-сфери — у середньому 72,5 тис. грн;

інженери з телекомунікацій — 71 тис. грн;

оператори БПЛА та сапери — 70 тис. грн;

директори з маркетингу — 60 тис. грн;

медіабайєри та стоматологи — 55 тис. грн;

керівники будівельних проєктів — 52,5 тис. грн;

керівники відділів продажу та топ-менеджери — 50 тис. грн.

У ЗСУ також багато вакансій з гідними виплатами, зокрема, водіям категорії C, D обіцяють від 20 тис. грн і вище, бойовим медикам — 72 тис. грн, а бухгалтерам облікової групи — до 26 тис. грн.

Джерело: Work.ua

Які зарплати у різних спеціалістів у січні

Також у Києві шукають на роботу із зарплатою від 30 тис. до 40 тис. грн будівельників, хірургів, домробітниць, дизайнерів меблів, головних бухгалтерів, головних лікарів, начальників транспортних відділів, водіїв, конструкторів одягу, майстрів СТО, арматурників та директорів ресторанів.

На зарплату у середньому в 22 тис. грн запрошують фармацевтів, декораторів, кур'єрів, копірайтерів, кухарів, швачок, редакторів, фотографів, репетиторів англійської мови, поліцейських, геодезистів.

Від 15 до 20 тис. грн пропонують охоронцям, методистам, доглядальницям, помічникам юристів, касирам, психологам, продавцям, анестезіологам, рентгенологам, нотаріусам, фітнес-тренерам, операторам кол-центрів, вантажникам, сантехнікам.



Від 9,2 до 13,4 тис. грн — бібліотекарям, асистентам вчителів, музичним керівникам, ветеринарним лікарям, прибиральницям, посудомийницям, паркувальникам.

Що ще слід знати

Нагадаємо, в Україні частині фахівців підвищили офіційну заробітну плату. Йдеться про тих, хто працює в умовах інтенсивних обстрілів.

Також ми писали про те, що пенсії та зарплати для вчителів та лікарів в Україні будуть платитися своєчасно. У березні 2024 року планується індексація цих виплат, відповідно до встановленого законодавством порядку.