Робота на держслужбі — влада заявила про катастрофічний дефіцит фахівців

Дефіцит кадрів та нові зарплати — держслужбі бракує фахівців
У 2024 році в Україні в держорганах та в органах місцевого самоврядування катастрофічно не вистачає працівників. Під час воєнного стану ситуація щомісяця погіршується.
Про це повідомила очільниця Нацагентства з питань державної служби Наталія Алюшина.
Катастрофічний дефіцит фахівців на держслужбі
За словами голови профільного агентства, на держслужбі бракує спеціалістів.
"Нам катастрофічно бракує фахівців. Наразі ця проблема спостерігається у державних органах і в органах місцевого самоврядування", — йдеться у повідомленні.
З огляду на це, з-поміж ключових пріоритетів роботи Нацагентства залишається реформа системи оплати праці держслужбовців. Головна мета — продовжити залучення кваліфікованих кадрів та утримання шляхом конкурентної заробітної плати.
"Також працюємо над впровадження закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування". Окрім того, важливим завданням є відновлення конкурсної процедури на посади держслужби", — повідомила Алюшина.
Кількість вакантних посад на держслужбі продовжує активно збільшуватися. Зараз їх налічується 40,76 тисячі, це на 1,66 тисячі більше порівняно з попереднім кварталом. Зокрема, 4,18 тис. держслужбовців (812 — жінки) мобілізували (чи служать у лавах тероборони та добровольчих формуваннях тергромад).
Оплата праці на держслужбі
У 2024 році влада змінила правила в оплаті праці для держслужбовців, обмеживши премії. Йдеться про постанову №1409, що передбачає такі частки зарплати:
- 70% — посадовий оклад;
- 30% — премія.
Варто зауважити, що раніше у заробітній платі держслужбовців було таке співвідношення:
- 40% — посадовий оклад;
- 60% — варіативна складова (премії, надбавки за вислугу, ранг, інтенсивність праці через дефіцит кадрів).
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Києві заробітні плати залишаються одними з найвищих. Експерти обрали з-поміж 25 тисяч пропозицій роботи десять професій, за які можна отримувати до 125 тис. грн щомісяця.
Також ми писали про те, що в Україні частині фахівців підвищили офіційну заробітну плату. Йдеться про тих, хто працює в умовах інтенсивних обстрілів.
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