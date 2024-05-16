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Дефіцит кадрів та нові зарплати — держслужбі бракує фахівців

16 травня 2024 14:12
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Робота на держслужбі — влада заявила про катастрофічний дефіцит фахівців
Відділ кадрів. Фото: news.dtkt.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У 2024 році в Україні в держорганах та в органах місцевого самоврядування катастрофічно не вистачає працівників. Під час воєнного стану ситуація щомісяця погіршується.

Про це повідомила очільниця Нацагентства з питань державної служби Наталія Алюшина.

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Катастрофічний дефіцит фахівців на держслужбі

За словами голови профільного агентства, на держслужбі бракує спеціалістів.

"Нам катастрофічно бракує фахівців. Наразі ця проблема спостерігається у державних органах і в органах місцевого самоврядування", — йдеться у повідомленні.

З огляду на це, з-поміж ключових пріоритетів роботи Нацагентства залишається реформа системи оплати праці держслужбовців. Головна мета — продовжити залучення кваліфікованих кадрів та утримання шляхом конкурентної заробітної плати.

"Також працюємо над впровадження закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування". Окрім того, важливим завданням є відновлення конкурсної процедури на посади держслужби", — повідомила Алюшина.

Кількість вакантних посад на держслужбі продовжує активно збільшуватися. Зараз їх налічується 40,76 тисячі, це на 1,66 тисячі більше порівняно з попереднім кварталом. Зокрема, 4,18 тис. держслужбовців (812 — жінки) мобілізували (чи служать у лавах тероборони та добровольчих формуваннях тергромад).

 

робота на держслужбі
Джерело: НАДС

Оплата праці на держслужбі

У 2024 році влада змінила правила в оплаті праці для держслужбовців, обмеживши премії. Йдеться про постанову №1409, що передбачає такі частки зарплати:

  • 70% — посадовий оклад;
  • 30% — премія.

Варто зауважити, що раніше у заробітній платі держслужбовців було таке співвідношення:

  • 40% — посадовий оклад;
  • 60% — варіативна складова (премії, надбавки за вислугу, ранг, інтенсивність праці через дефіцит кадрів).

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Києві заробітні плати залишаються одними з найвищих. Експерти обрали з-поміж 25 тисяч пропозицій роботи десять професій, за які можна отримувати до 125 тис. грн щомісяця.

Також ми писали про те, що в Україні частині фахівців підвищили офіційну заробітну плату. Йдеться про тих, хто працює в умовах інтенсивних обстрілів.

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